Финским хоккеистам «СКА-Нефтяника» угрожали из-за выступлений в России

Финские хоккеисты, выступающие за хабаровский «СКА-Нефтяник», столкнулись с угрозами из-за участия в российских соревнованиях. Представитель клуба выразил обеспокоенность ситуацией и отметил давление, оказываемое на игроков.

Финским хоккеистам клуба «СКА-Нефтяник», выступающим в России, поступали угрозы в связи с их участием в соревнованиях. Это стало известно из заявления представителя команды, который выразил свою обеспокоенность ситуацией. В частности, речь идет о хоккеистах Туомасе Мяаття, выступающем за клуб с 2020 года, и Томми Мяаття, присоединившемся к хабаровской команде в 2023 году.

Оба игрока являются высококлассными спортсменами, имеющими опыт выступлений на международных соревнованиях, в том числе, становились призерами чемпионатов мира, завоевывая серебряные и бронзовые медали. Со слов представителя команды, ситуация осложняется давлением, оказываемым на игроков из-за их решения продолжить выступления в России. \Представитель команды также подчеркнул, что условия, созданные для хоккеистов в клубе «СКА-Нефтяник», являются идеальными, а уровень российского чемпионата – высоким и конкурентоспособным. Он выразил недоумение в связи с угрозами, которые, по его словам, направлены против спортсменов, решивших остаться в клубе. Он также указал на то, что, несмотря на высокие спортивные достижения, финские хоккеисты не включаются в состав национальной сборной, что, по его мнению, наносит вред в первую очередь самой финской сборной. Представитель команды отметил мужество игроков, не поддавшихся на давление и сохранивших верность своим принципам и выбранному пути. Он выразил уверенность, что со временем ситуация нормализуется, и спортсмены смогут вернуться к нормальной жизни. Кроме того, он подтвердил, что поддерживает связь с Туомасом Мяаття и знает, что игроки, несмотря на возможные переживания, сохраняют оптимизм и продолжают выполнять свои профессиональные обязанности. Отмечается, что игроки регулярно возвращаются домой в межсезонье. \Высказываются опасения, что данное давление может негативно сказаться на развитии хоккея, как в Финляндии, так и в России. Ситуация требует внимательного анализа и поиска решений, которые позволят обеспечить безопасность спортсменов и сохранение духа честной спортивной борьбы. Необходимо подчеркнуть, что давление на спортсменов, основанное на политических мотивах, является неприемлемым и противоречит принципам спортивной этики. Важно, чтобы спортивные организации и международные федерации предприняли все необходимые меры для защиты прав и интересов спортсменов, а также для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Представители команды «СКА-Нефтяник» выражают надежду на скорейшее разрешение ситуации и возвращение к нормальной спортивной жизни. Подчеркивается необходимость поддержания конструктивного диалога между всеми заинтересованными сторонами для достижения взаимопонимания и выработки долгосрочных решений, обеспечивающих благоприятные условия для развития хоккея





