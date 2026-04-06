Финансовые мошенники: как защитить свои сбережения от кражи

Эксперты рассказали о самых распространенных схемах мошенничества с банковскими счетами и о способах защиты от них. Основной удар мошенников направлен не на прямой взлом вкладов, а на каналы управления деньгами.

Мошенники разрабатывают все более изощренные схемы для кражи средств с банковских счетов граждан. Однако, как отмечают эксперты финансового маркетплейса «Сравни», прямой взлом вклада или накопительного счета – явление относительно редкое. Гораздо чаще злоумышленники нацеливаются на каналы управления деньгами, получая доступ к мобильному и интернет-банку, привязанным банковским картам или данным для подтверждения операций.

Это позволяет им несанкционированно списывать средства, используя различные уловки, направленные на обман владельцев счетов.\Основными инструментами, которые используют мошенники, являются фишинг, создание поддельных страниц банков, звонки от имени служб безопасности, рассылка сообщений в мессенджерах и СМС с просьбами подтвердить операцию, установить вредоносное приложение или сообщить код из уведомления. Эти методы основаны на социальной инженерии, то есть на манипулировании доверием граждан. Например, мошенники могут выдавать себя за сотрудников банка и под различными предлогами выманивать конфиденциальные данные, такие как логины, пароли, коды подтверждения операций или данные банковских карт. Чтобы защитить свои сбережения от подобных угроз, специалисты «Сравни» рекомендуют придерживаться простых, но эффективных правил. Прежде всего, ни в коем случае не следует сообщать никому коды из СМС, пароли от личных кабинетов или данные банковских карт. Необходимо проявлять повышенную осторожность при переходе по ссылкам, полученным в сообщениях, даже если они выглядят правдоподобно. Рекомендуется всегда заходить в свой банковский аккаунт только через официальный сайт банка или его мобильное приложение, а в случае сомнений в подлинности звонка, следует перепроверять информацию, связавшись с банком напрямую по номеру телефона, указанному на вашей банковской карте или на официальном сайте банка.\Кроме основных мер предосторожности, аналитики «Сравни» советуют применять и дополнительные способы защиты своих сбережений. Рекомендуется подключить уведомления о совершенных операциях по счету, чтобы оперативно реагировать на подозрительную активность. Очень важно использовать двухфакторную аутентификацию, что существенно повышает безопасность доступа к вашим счетам, требуя подтверждения входа не только паролем, но и, например, кодом из SMS или через приложение. Кроме того, необходимо использовать сложные и уникальные пароли для всех своих онлайн-аккаунтов, регулярно их менять и не использовать одинаковые пароли для разных сервисов. Важно проявлять бдительность при установке приложений на свой смартфон, особенно если они были скачаны по запросу или по ссылкам из подозрительных источников. Рекомендуется скачивать приложения только из официальных магазинов, таких как Google Play или App Store. Регулярно проверяйте активность в личном кабинете вашего банка, отслеживая все операции, списания и поступления средств. В случае обнаружения подозрительных транзакций, немедленно свяжитесь со службой поддержки банка. Важно помнить, что финансовая грамотность и осторожность – это лучшие инструменты защиты ваших сбережений от мошенников. Будьте бдительны и берегите свои деньги.





