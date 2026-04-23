Финансовый кризис Флойда Мейвезера: от миллиардера к должнику

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, включая налоговые задолженности, судебные иски и неудачные инвестиции. Подробности о его финансовом положении и попытках решить проблемы.

Флойд Мейвезер , некогда символ финансового успеха и умелого управления своими доходами, в последнее время столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Боксер, заработавший более 1 миллиарда долларов за свою карьеру, теперь оказывается в центре множества судебных исков и разбирательств, связанных с налоговыми задолженностями, неудачными инвестициями и любовью к азартным играм.

Ситуация усугубляется анонсами о возобновлении карьеры, которые, по мнению некоторых источников, являются попыткой решить финансовые проблемы. В 2025 году стало известно о потере Мейвезером 402 миллионов долларов из-за неудачной инвестиции в недвижимость и мошеннической схемы. Сам боксер отреагировал на эту новость философски, отметив, что если владение большим количеством имущества и финансовой свободой считается банкротством, то он готов к этому.

В 2026 году Мейвезер подал в суд на телеканал Showtime, требуя возврата 340 миллионов долларов, которые, по его утверждению, присвоил его бывший советник. Одновременно с этим, Мейвезер объявил о трех предстоящих боях: выставочном поединке с Майком Тайсоном, реванше с Мэнни Пакьяо и встрече с Майком Замбидисом. Однако, по данным ESPN, Мейвезер уже получил авансы за эти бои, а Netflix может подать на него в суд из-за заявлений о выставочном характере поединка с Замбидисом.

Кроме того, Федеральная налоговая служба США (IRS) наложила арест на имущество Мейвезера из-за неуплаты налогов на сумму 7,3 миллиона долларов за 2018 и 2023 годы. Проблемы Мейвезера не ограничиваются налоговыми задолженностями и судебными исками. Он также столкнулся с претензиями от компании Jet Set Aircraft Inc. из-за задолженности по аренде частного самолета в размере 105 тысяч долларов, а также с исками из-за неоплаченной аренды элитной квартиры на 330 тысяч долларов и неоплаченного счета за ювелирные изделия на 1,4 миллиона долларов.

Более того, бывший соперник Мейвезера, заявил, что боксер должен ему 1,5 миллиона долларов за продажу прав на бой без его согласия. Основной причиной сложившейся ситуации называют любовь Мейвезера к азартным играм и недостаточную финансовую грамотность. Известно, что он часто делает крупные ставки, проигрывая значительные суммы денег. По некоторым данным, с 2017 по 2018 год Мейвезер потерял на ставках около 50 миллионов долларов.

Все эти факторы свидетельствуют о том, что у некогда богатейшего боксера планеты возникли серьезные финансовые проблемы, несмотря на его прежнее прозвище Money





