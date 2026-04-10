Финал четырех WINLINE Basket Cup: ЦСКА – фаворит, УНИКС против Пармы, Зенит в ожидании

В Санкт-Петербурге пройдет Финал четырех WINLINE Basket Cup. ЦСКА – главный претендент на победу, УНИКС встретится с Пармой, Зенит постарается преподнести сюрприз. Обзор участников, шансы и прогнозы.

С 10 по 12 апреля в Санкт-Петербург е состоится заключительный этап первого сезона международного турнира WINLINE Basket Cup, в котором примут участие 8 клубов из разных стран. Однако в Финал четырех пробились исключительно российские команды: ЦСКА , УНИКС , Зенит и Парма . Отсутствуют боснийская Игокеа, неожиданно проигравшая все свои матчи, и сербская Мега, огорчившая армейцев в Москве полгода назад.

Квартет финалистов тоже выглядит необычно: вместо Локо в борьбу вступила Парма, завоевавшая путевку в Финал четырех в последней игре группового этапа. Полуфинальные пары обещают быть напряженными, а борьба за кубок – бескомпромиссной. Вопрос о фаворитах остается открытым, а болельщиков ждет насыщенная программа не только баскетбольных баталий, но и разнообразных развлечений.\ЦСКА, по мнению букмекеров, является главным претендентом на победу, как в полуфинале против Зенита, так и в финале турнира в целом. На бумаге это выглядит обоснованно: за весь групповой этап WINLINE Basket Cup армейцы потерпели лишь одно поражение – от Меги в начале сезона. Эту неудачу можно объяснить несыгранностью и недооценкой соперника, ведь позже в Белграде ЦСКА одержал уверенную победу. В Лиге ВТБ у москвичей также все в порядке: за три недели до окончания регулярного чемпионата они обеспечили себе первое место и преимущество домашней площадки в плей-офф. Семь побед подряд, включая победу над Локо, со средней разницей в 26 очков, свидетельствуют о впечатляющей форме команды. В то же время, у Зенита ситуация менее стабильна: после неудачного периода Александра Секулича произошла смена главного тренера, Деян Радонич, вроде бы, выправил ситуацию, заняв третье место в Лиге ВТБ и обеспечив выход в Финал четырех WINLINE Basket Cup. Но недавние поражения от Локомотива-Кубань и Уралмаша вызывают опасения. Зенит является неудобным соперником для ЦСКА, хотя армейцы выиграли все три личные встречи в сезоне, исход каждого матча решался в концовке. Интересно отметить, что Деян Радонич станет третьим тренером Зенита, которому предстоит сыграть против ЦСКА в этом сезоне, до этого с армейцами пытались бороться Александр Секулич и Ростислав Вергун.\УНИКС столкнется с Пармой в полуфинале. Парма, несмотря на свой прогресс, не относится к числу фаворитов, но может создать проблемы любому сопернику. Теоретически казанцы должны уверенно выходить в финал, сохранив силы лидеров. Однако Парма является одной из двух команд, которым УНИКС не смог проиграть в сезоне, сыграв 2:2. Этот сезон WINLINE Basket Cup уже принес немало сюрпризов, и выход Пармы в Финал четырех – лучшее тому подтверждение. УНИКС, безусловно, будет фаворитом, но предсказать исход матча сложно. Выход Пармы в Финал четырех – значительное достижение для команды, города и всего региона. Парма – относительно молодая команда с ограниченным бюджетом. В рамках долгосрочной перспективы в Единой лиге шансы на чемпионство у нее невелики. Однако формат Финала четырех предоставляет шанс на сенсацию. Уральская команда имеет реальную возможность завоевать свой третий трофей в истории, и первый на международном уровне. Главный тренер Евгений Пашутин известен своим умением находить нужные слова и психологически настраивать игроков на борьбу. Баскетбольная Пермь тоже соскучилась по трофеям: последнее серьезное достижение датируется 2019 годом (победа в Кубке России). К тому же, давление на Парму будет меньше, чем на другие команды, сам выход в Финал четырех уже является успехом. Изначально WINLINE Basket Cup был задуман как турнир, который выходит за рамки спорта, уделяя внимание околоспортивной составляющей. Организаторы отошли от строгих правил, превратив каждый игровой день в праздник: баскетболисты и тренеры выходили на арену по ковровой дорожке, перед играми проходили выступления артистов и световые шоу, на трибунах можно было увидеть звезд, таких как Тимофей Мозгов и Баста





