Фильму о беженке из Северной Кореи отказали в прокате в России

Министерство культуры РФ отказало в прокате фильму «Покидая Северную Корею» без объяснения причин, сославшись на пункт «з» федерального закона. Прокатчик выразил сожаление, что российские зрители не смогут увидеть эту картину.

Министерство культуры Российской Федерации приняло решение отказать в выдаче прокат ного удостоверения фильму датского режиссера Фредерика Сельберга под названием «Покидая Северную Корею». Информация об этом поступила от российской компании U Films, выступающей в качестве прокат чика данной картины.

В официальном заявлении U Films говорится, что отказ был оформлен со ссылкой на пункт «з» соответствующего нормативного акта, регламентирующего выдачу прокатных удостоверений, который охватывает иные случаи, прямо предусмотренные федеральными законами. При этом, Министерство культуры не предоставило каких-либо дополнительных разъяснений относительно конкретных причин, послуживших основанием для такого решения. Представители U Films выразили глубокое сожаление по поводу того, что российские зрители лишаются возможности легально ознакомиться с этим, по их словам, трогательным и значимым произведением кинематографа.

Фильм «Покидая Северную Корею» повествует о непростой судьбе молодой женщины, решившейся на отчаянный шаг – побег из Северной Кореи в Южную Корею. Главная мотивация героини – стремление заработать средства, необходимые для лечения тяжело больной матери. Сценарий к фильму был разработан Фредериком Сельбергом в тесном сотрудничестве с Шэрон Чхве, беженкой из Северной Кореи, что, несомненно, придает картине особую достоверность и эмоциональную глубину.

Режиссер подчеркивает, что его целью было создание универсального фильма, который, опираясь на конкретную историю вынужденной миграции, поднимает более общие и важные вопросы о самоидентификации, поиске своего места в мире и влиянии общества на формирование личности. Сельберг стремился показать, как обстоятельства жизни и социальный контекст определяют то, кто мы есть и как мы взаимодействуем с окружающим миром. Он надеялся, что фильм вызовет у зрителей сочувствие и понимание к людям, оказавшимся в подобных сложных ситуациях.

Первоначально планировалось, что российская премьера фильма состоится 30 апреля. Однако, в связи с отказом в выдаче прокатного удостоверения, эти планы, к сожалению, не будут реализованы. Стоит отметить, что картина уже получила признание на международной арене – она была представлена на престижном международном кинофестивале в Пусане, где удостоилась высокой оценки зрителей и была отмечена призом зрительских симпатий. Этот факт подчеркивает художественную ценность фильма и его способность находить отклик в сердцах зрителей.

Отказ в прокате в России вызывает вопросы о критериях, используемых Министерством культуры при принятии подобных решений, и о степени доступности для российского зрителя кинематографических произведений, затрагивающих чувствительные политические и социальные темы. Ситуация вокруг фильма «Покидая Северную Корею» может стать предметом дискуссии о свободе творчества и цензуре в российском кинематографе. Особенно учитывая, что фильм основан на реальных историях и поднимает важные гуманитарные вопросы.

Несмотря на отказ в прокате, U Films рассматривает возможность организации показов фильма на различных кинофестивалях и специальных мероприятиях, чтобы предоставить российским зрителям возможность увидеть эту картину. Компания также надеется на пересмотр решения Министерства культуры в будущем. В настоящее время U Films изучает все возможные юридические варианты для защиты прав на распространение фильма на территории России. Они уверены, что фильм заслуживает внимания и может внести вклад в понимание проблем беженцев и прав человека





