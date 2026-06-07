Американский физиотерапевт Адам Джеймс заявил, что заметил у президента США Дональда Трампа возможные симптомы инсульта во время брифинга в Овальном кабинете. Врач указал на заваливание на бок, смещение челюсти и невнятную речь. Белый дом ранее опровергал подобные утверждения.

Американский физиотерапевт Адам Джеймс, специализирующийся на работе с пожилыми пациентами, выразил обеспокоенность состоянием здоровья президента США Дональда Трамп а после просмотра видеозаписи брифинг а в Овальном кабинете, состоявшегося 4 июня.

Мероприятие было посвящено экологической политике и продвижению так называемого 'чистого угля'. В ходе брифинга, после того как Трамп передал слово другим участникам, он откинулся на спинку кресла и, по мнению многих пользователей сети, закрыл глаза. Джеймс обратил внимание на то, что президент начал заметно заваливаться на одну сторону, а его нижняя челюсть, согласно наблюдениям физиотерапевта, сместилась вправо. Эти симптомы, по словам врача, могут указывать на возможное нарушение мозгового кровообращения.

Также Джеймс упомянул невнятную речь Трампа, связав её с признаками экспрессивной афазии, что является одним из последствий инсульта. Однако стоит отметить, что Белый дом и личная медицинская команда президента неоднократно отвергали подобные предположения. Официальные заявления подчеркивают, что сердце, лёгкие и нервная система Трампа функционируют без сбоев. Регулярные медицинские обследования, проводимые в рамках президентских протоколов, не выявили никаких отклонений, которые могли бы указывать на перенесённый инсульт.

Тем не менее, случай на брифинге вызвал широкий резонанс в социальных сетях и СМИ, породив множество дискуссий о состоянии здоровья 74-летнего лидера США. Адам Джеймс также прокомментировал образ жизни Трампа, связав возможные проблемы со здоровьем с его пищевыми привычками. Физиотерапевт рекомендовал президенту избегать употребления бигмаков из McDonald's, которые, по словам Джеймса, могут усугублять риски сердечно-сосудистых заболеваний. Важно подчеркнуть, что данное мнение является частным и не имеет подтверждения со стороны официальных медицинских источников.

Тем не менее, оно добавляет новый штрих к дискуссии о здоровье американского лидера, которая продолжает оставаться в центре внимания общественности и экспертов





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