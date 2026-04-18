Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает провести двусторонние переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках V Анталийского дипломатического форума. Встреча запланирована на 18 апреля. Кроме того, Фидан примет участие в обсуждении ситуации в секторе Газа и встрече глав МИД Организации тюркских государств.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан выразил надежду на проведение двусторонних переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, который прибыл в Анталью для участия в V Анталийском дипломатическом форуме. Как стало известно 18 апреля из сообщения ТАСС, ссылающегося на осведомленный источник в Министерстве иностранных дел Турции, запланирована встреча двух министров.

«18 апреля министр иностранных дел Хакан Фидан проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — процитировало слова собеседника агентство. Помимо этого, согласно информации источника, Хакан Фидан примет участие в ряде других важных мероприятий в рамках форума. В частности, он планирует быть частью встречи министров иностранных дел стран, входящих в Балканскую мирную платформу. Также ожидается его участие в министерской встрече, посвященной ситуации в секторе Газа, и в неформальном заседании глав внешнеполитических ведомств Организации тюркских государств. Источник также отметил, что на встрече по Газе участники намерены провести детальное обсуждение прогресса в реализации плана урегулирования конфликта в анклаве. Более того, ожидается, что стороны обратятся к международному сообществу с призывом к активным действиям для достижения мира. В последнее время Анкаре становится все сложнее поддерживать баланс между различными игроками на геополитической арене, что порождает опасения по поводу возможного втягивания Турции в новые конфликты, особенно на Ближнем Востоке. Ситуация на Ближнем Востоке требует от Турции деликатного подхода, ведь ее позиция между различными центрами силы становится все более напряженной. Российский министр Сергей Лавров прибыл в Анталью накануне вечером, получив приглашение от Хакана Фидана. Он примет участие в V Анталийском дипломатическом форуме, где запланировано его выступление на специальной сессии, а также проведение ряда двусторонних встреч с зарубежными коллегами. Этот визит подчеркивает важность российско-турецких отношений и стремление обеих стран к поддержанию диалога на высшем уровне в условиях сложной международной обстановки





