Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Ферстаппен сошёл на первом круге Гран-при Монако: Антонелли одержал третью подряд победу

Спорт News

Ферстаппен сошёл на первом круге Гран-при Монако: Антонелли одержал третью подряд победу
Формула-1Гран-При МонакоМакс Ферстаппен
📆6/7/2026 3:45 PM
📰lifenews_ru
141 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 77% · Publisher: 68%

Четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен не смог закончить гонку в Монако из-за ранней технической поломки. Победителем этапа стал итальянский пилот Mercedes Кими Антонелли, который уже третий раз подряд занимает верхнюю ступень подиума, выиграв ранее в Китае, Японии и Майами.

Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Макс Ферстаппен потерпел неудачу на Гран-при Монако, завершив участие уже после старта из-за технической проблемы со своим болидом.

По словам самого Ферстаппена, передавшемся по радиосвязи, неисправность проявилась мгновенно: сразу после стартового сигнала его автомобиль резко потерял скорость и остановился, что привело к откату на последнее место. После краткого визита в боксы нидерландский пилот команды Red Bull сошёл с дистанции, не успев показать сколько-нибудь значимую борьбу. Таким образом, Ферстаппен, Starting со второй позиции, не смог добавить к своему impressive palmares очков на одной из самых престижных трасс мира.

Победа в Monaco досталась итальянцу Кими Антонелли из Mercedes, который продемонстрировал brillant управлениеMachine, стартуя с поул-позиции и удержав лидерство до самого финиша. Это уже третий последовательный триумф Антонелли в сезоне: ранее он выиграл этапы в Китае и Японии, что позволяет говорить о его выдающейся форме. Второе место занял Льюис Хэмилтон (Ferrari), а третье - Изак Хаджар (Red Bull), что обеспечило итальянской команде двойной подиум.

Интересно, что всего несколько дней до Монако, на Гран-при Майами, Антонелли также одержал победу, укрепив свои позиции в общем зачёте. На трассе в Майами он снова стартовал с первого места и уверенно провёл гонку, несмотря на enormous давление со стороны Ландо Норриса из McLaren, занявшего второе место с отставанием в 2.728 секунды. Эти результаты показывают, что текущий сезон Формулы-1 становится всё более непредсказуемым, а молодые таланты, такие как Антонелли, готовы бросать вызов устоявшимся order.

Ферстаппен, напротив, столкнулся с целой серией технических проблем в последних гонках, что ставит под вопрос доминирование Red Bull. Гран-при Монако, известный своей сложностью и малыми возможностями для обгона, особенно жесток к любым сбоям, и сегодняшний инцидент стал ярким тому примером. Сuture гонки в Principality всегда привлекает огромное внимание болельщиков и экспертов, и драматичный старт сходом лидера только усилил эмоциональный фон.

Теперь всё внимание сообщества перемещается на предстоящий этап в Испании, где команды будут пытаться устранить недостатки и адаптироваться к меняющемуся балансу сил. Пока что Кими Антонелли выглядит главным открытием сезона, с тремя победами подряд и стабильно быстрыми кругами. Его партнёры по Mercedes отмечают, что итальянец обладает редкой способностью сохранять хладнокровие в самых напряжённых ситуациях. В то же время, Red Bull и Ферстаппену придётся провести масштабную работу над надёжностью, чтобы вернуться в борьбу за чемпионство.

McLaren, представленный Норрисом, также показывает впечатляющие результаты, что говорит о серьёзном прогрессе британской команды. Таким образом, после Monaco standings в чемпионате мира претерпели значительные изменения, и предстоит увидеть, сможет ли Антонелли поддержать свою momentum в оставшихся этапах

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Формула-1 Гран-При Монако Макс Ферстаппен Кими Антонелли Техническая Неисправность

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

С Айзой теперь соседки: Клава Кока показала новую квартиру и машину за 25 млн рублейС Айзой теперь соседки: Клава Кока показала новую квартиру и машину за 25 млн рублейАртистка поделилась радостной новостью со своими поклонниками. Певица получила ключи от новой квартиры в центре Москвы. Звезда Black Star также похвасталась новым цветом своего авто: клавакока певица артистка
Read more »

Mercedes-Benz представил купе Mercedes-AMG GTMercedes-Benz представил купе Mercedes-AMG GTМашина показалась на выставке на Monterey Car Week-2023.
Read more »

Представлен гибридный Mercedes-AMG GLE 53Представлен гибридный Mercedes-AMG GLE 53Mercedes-Benz представил кроссовер Mercedes-AMG GLE 53 с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Ее суммарная мощность составляет 544 л.с.
Read more »

В Mercedes-Benz показали тесты первого электромобиля на платформе от AMGВ Mercedes-Benz показали тесты первого электромобиля на платформе от AMGКомпания Mercedes-Benz опубликовала фотографии тестов нового электромобиля от Mercedes-AMG, подразделения, специализирующегося на более мощных и спортивных моделях компании.
Read more »

Болид Ф-1 1954 года продали за € 51 млн — это самая дорогая гоночная машина в миреБолид Ф-1 1954 года продали за € 51 млн — это самая дорогая гоночная машина в миреНа аукционе RM Sotheby’s, состоявшемся 1 февраля в Музее Mercedes-Benz в Штуттгарте, продан гоночный Mercedes-Benz W 196 R в версии с закрытыми колёсами — Stromlinienwagen, построенный в 1954 году.
Read more »

В Mercedes-Benz представили футуристичный концепт-кар с кузовом из солнечных панелейВ Mercedes-Benz представили футуристичный концепт-кар с кузовом из солнечных панелейКомпания Mercedes-Benz представила концепт-кар Mercedes-Benz Vision Iconic, сочетающий в себе современные технологии и ретрофутуристичный дизайн.
Read more »



Render Time: 2026-06-07 18:44:52