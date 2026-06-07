Четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен не смог закончить гонку в Монако из-за ранней технической поломки. Победителем этапа стал итальянский пилот Mercedes Кими Антонелли, который уже третий раз подряд занимает верхнюю ступень подиума, выиграв ранее в Китае, Японии и Майами.

Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Макс Ферстаппен потерпел неудачу на Гран-при Монако, завершив участие уже после старта из-за технической проблемы со своим болидом.

По словам самого Ферстаппена, передавшемся по радиосвязи, неисправность проявилась мгновенно: сразу после стартового сигнала его автомобиль резко потерял скорость и остановился, что привело к откату на последнее место. После краткого визита в боксы нидерландский пилот команды Red Bull сошёл с дистанции, не успев показать сколько-нибудь значимую борьбу. Таким образом, Ферстаппен, Starting со второй позиции, не смог добавить к своему impressive palmares очков на одной из самых престижных трасс мира.

Победа в Monaco досталась итальянцу Кими Антонелли из Mercedes, который продемонстрировал brillant управлениеMachine, стартуя с поул-позиции и удержав лидерство до самого финиша. Это уже третий последовательный триумф Антонелли в сезоне: ранее он выиграл этапы в Китае и Японии, что позволяет говорить о его выдающейся форме. Второе место занял Льюис Хэмилтон (Ferrari), а третье - Изак Хаджар (Red Bull), что обеспечило итальянской команде двойной подиум.

Интересно, что всего несколько дней до Монако, на Гран-при Майами, Антонелли также одержал победу, укрепив свои позиции в общем зачёте. На трассе в Майами он снова стартовал с первого места и уверенно провёл гонку, несмотря на enormous давление со стороны Ландо Норриса из McLaren, занявшего второе место с отставанием в 2.728 секунды. Эти результаты показывают, что текущий сезон Формулы-1 становится всё более непредсказуемым, а молодые таланты, такие как Антонелли, готовы бросать вызов устоявшимся order.

Ферстаппен, напротив, столкнулся с целой серией технических проблем в последних гонках, что ставит под вопрос доминирование Red Bull. Гран-при Монако, известный своей сложностью и малыми возможностями для обгона, особенно жесток к любым сбоям, и сегодняшний инцидент стал ярким тому примером. Сuture гонки в Principality всегда привлекает огромное внимание болельщиков и экспертов, и драматичный старт сходом лидера только усилил эмоциональный фон.

Теперь всё внимание сообщества перемещается на предстоящий этап в Испании, где команды будут пытаться устранить недостатки и адаптироваться к меняющемуся балансу сил. Пока что Кими Антонелли выглядит главным открытием сезона, с тремя победами подряд и стабильно быстрыми кругами. Его партнёры по Mercedes отмечают, что итальянец обладает редкой способностью сохранять хладнокровие в самых напряжённых ситуациях. В то же время, Red Bull и Ферстаппену придётся провести масштабную работу над надёжностью, чтобы вернуться в борьбу за чемпионство.

McLaren, представленный Норрисом, также показывает впечатляющие результаты, что говорит о серьёзном прогрессе британской команды. Таким образом, после Monaco standings в чемпионате мира претерпели значительные изменения, и предстоит увидеть, сможет ли Антонелли поддержать свою momentum в оставшихся этапах





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Формула-1 Гран-При Монако Макс Ферстаппен Кими Антонелли Техническая Неисправность

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