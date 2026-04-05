Фермеры просят отменить маркировку молочной продукции: угроза банкротств и ухода в тень

Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер» обратилась в Минпромторг с просьбой пересмотреть систему маркировки молочной продукции, указывая на рост банкротств и уход малых хозяйств в тень из-за высоких издержек и административной нагрузки.

Фермеры обратились в Министерство промышленности и торговли с просьбой пересмотреть систему маркировки молочной продукции, выражая серьезную обеспокоенность негативными последствиями для малого бизнеса и сельскохозяйственного сектора в целом. Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер» направила письмо главе ведомства Антону Алиханову, в котором подробно изложила текущие проблемы, возникшие в результате введения обязательной маркировки молочной продукции.

Основная претензия заключается в том, что система, изначально задуманная для борьбы с нелегальной продукцией и повышения прозрачности рынка, на практике привела к росту издержек, административной нагрузки и, как следствие, к банкротствам и уходу в тень значительной части малых предприятий-переработчиков молока. Фермеры отмечают, что за полтора года действия обязательной маркировки реализовались все риски, о которых они предупреждали. Ситуация осложняется в приграничных и отдаленных территориях, где отсутствует стабильное интернет-соединение, необходимое для корректной работы системы. Это приводит к невозможности своевременного ввода продукции в оборот, порче скоропортящихся товаров и простоям в работе. Кроме того, фермеры указывают на кратный рост издержек, связанных с внедрением системы маркировки. В частности, малым хозяйствам пришлось расширять штат, нанимая дополнительных операторов, кладовщиков и IT-специалистов, приобретать дорогостоящее оборудование (принтеры, сканеры, специализированное программное обеспечение, весы) и нести регулярные расходы на криптографическую защиту, членские взносы в международных системах идентификации, а также оплату труда персонала. Все это привело к увеличению стоимости производства в среднем на 30-50%, а в некоторых случаях рентабельность снизилась на 100%, поставив под угрозу само существование многих фермерских хозяйств. \В своем обращении фермеры также подчеркивают несовершенство самой системы маркировки, которая, фиксируя перемещение упаковки, не гарантирует подлинность содержимого. Это вызывает вопросы о реальной эффективности системы в борьбе с фальсификацией продукции. Представители «Народного фермера» настаивают на необходимости проведения детального анализа текущей ситуации и выработки мер, направленных на снижение негативного влияния маркировки на малый бизнес. Они предлагают рассмотреть возможность упрощения системы, оптимизации издержек и предоставления дополнительных мер поддержки фермерским хозяйствам, чтобы обеспечить им возможность успешно работать в новых условиях. В противном случае, предупреждают фермеры, тенденция к банкротствам и уходу в тень будет только усиливаться, что негативно скажется на продовольственной безопасности страны и приведет к сокращению объемов производства молочной продукции. Важно отметить, что проблемы, озвученные фермерами, являются системными и требуют комплексного решения со стороны государства и профильных ведомств. Необходимо провести тщательный анализ причин сложившейся ситуации и разработать меры, направленные на устранение негативных последствий маркировки, особенно для малых и средних сельскохозяйственных предприятий. Ключевым моментом является обеспечение доступности и эффективности системы маркировки, которая должна быть удобной и понятной для всех участников рынка, а также не приводить к необоснованному росту издержек.\Помимо этого, фермеры высказывают опасения по поводу возможного увеличения доли нелегальной продукции на рынке. В частности, они указывают на опыт других отраслей, где введение маркировки, не сопровождающееся эффективными мерами контроля и противодействия нелегальному обороту, привело к временному всплеску «серого» рынка. По их мнению, необходимо усилить контроль за соблюдением правил маркировки, проводить регулярные проверки и применять жесткие санкции к нарушителям. Фермеры также призывают к более тесному взаимодействию между государственными органами и представителями сельскохозяйственного сектора, чтобы совместно находить решения, которые будут учитывать интересы всех участников рынка и способствовать его развитию. В заключение, обращение «Народного фермера» к Минпромторгу является важным сигналом о необходимости пересмотра действующей системы маркировки молочной продукции и принятия мер по снижению негативного влияния на малый бизнес. От решения этой проблемы зависит не только благополучие фермерских хозяйств, но и стабильность продовольственного рынка в целом. Важно помнить, что эффективная маркировка должна быть направлена на повышение качества и безопасности продукции, а не на создание дополнительных барьеров для развития бизнеса





