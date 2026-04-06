Ферстаппен на распутье: куда может уйти четырехкратный чемпион мира?

📆4/6/2026 11:17 PM
Анализ возможных вариантов продолжения карьеры Макса Ферстаппена, включая уход из Формулы-1 и переход в другие гоночные серии.

Постоянные жалобы Макса Ферстаппена на отсутствие удовольствия от современной Формулы-1 и неудовлетворительные результаты команды Red Bull подталкивают к размышлениям о возможном уходе четырехкратного чемпиона мира из команды уже после текущего сезона, а то и вовсе из мира гонок. Какие альтернативы открываются перед Максом, если он решит покинуть Формулу-1? Рассмотрим наиболее вероятные варианты развития событий.

\Прежде всего, у Ферстаппена уже есть запасной вариант – собственная команда в гонках GT. Макс активно участвует в ее развитии, постепенно погружаясь в эту сферу и прокладывая себе дорогу для участия в таких престижных соревнованиях, как «24 часа Нюрбургринга». Если нидерландец действительно решит уйти из Формулы-1, ему ничто не помешает расширить свою программу, включив в нее другие чемпионаты. Он может совмещать выступления в GT с участием в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Ферстаппен способен «переждать» неблагоприятный регламент Формулы-1, выступая в Ле-Мане, где правила более ориентированы на гонки. Очевидно, что все заводские команды будут готовы принять Макса в свои ряды, даже несмотря на то, что его опыт марафонских гонок пока ограничивается виртуальным миром. Если гонки GT станут хобби и приятным дополнением к размеренной семейной жизни после Ф-1, то участие в WEC выглядит вполне серьезным шагом. \Переезд в США маловероятен, несмотря на отсутствие там ненавистного суперклиппинга и других нюансов регламента 2026 года. В своих интервью Ферстаппен неоднократно подчеркивал, что не планирует участвовать в овальных гонках. Ехать в США, оставляя маленькую дочь или разлучаясь с семьей, только ради дорожных гонок на достаточно примитивных трассах, кажется ему бессмысленным. Вариант с IndyCar возможен, только если Макс изменит свое мнение относительно овалов и захочет покорить «Инди-500». Теоретически Ферстаппен может пойти по стопам своего отца и изучить мир ралли. Если Калле Рованперя решил уйти из WRC ради мечты о Формуле-1, что мешает Ферстаппену пойти в обратном направлении? При поддержке Red Bull и всего раллийного сообщества, которому не хватает яркой звезды после ухода Лёба и частичных выступлений Ожье. Однако в феврале 2026 года Ферстаппен заявил, что считает выступления в ралли слишком опасными. С таким настроем маловероятно, что WRC когда-либо дождется Макса. Даже у американских овалов шансов больше: там хотя бы нет деревьев. Ферстаппен также может просто повесить шлем и перчатки на гвоздь – не навсегда, но на пару лет, пока подрастает дочь, а Формула-1 не вызывает прежних эмоций. Максу всего 28 лет, и у него есть возможность вернуться в чемпионат через несколько сезонов, повторив путь Алонсо, а не Шумахера. Диван не исключает отдельных заездов на «Нордшляйфе» или даже гостевого выступления в Ле-Мане – подразумевается, что Ферстаппен не планирует участвовать в полноценном чемпионате. \Мы все помним попытки Тото Вольффа переманить Макса в Mercedes год назад. И даже сейчас ни у Андреа Кими Антонелли, ни у Джорджа Расселла нет гарантированных контрактов на 2027 год, то есть место для Ферстаппена все еще открыто. Теоретически, в Ferrari тоже может найтись место, если восторги Льюиса Хэмилтона по поводу новых правил поутихнут и он решит завершить карьеру. Почему же мы считаем вероятность перехода из проблемного Red Bull невысокой? Просто потому, что Макс постоянно подчеркивает, что ему в целом не нравятся нынешние правила. Ферстаппен утверждает – насколько это искренне, мы не знаем – что плохая форма Red Bull никак не влияет на его решение. Даже если бы он побеждал, он не получал бы удовольствия и задумывался бы об уходе. Не лукавит ли Макс сам с собой? Когда стоишь на вершине подиума, суперклиппинг уже не кажется таким уж «супер», а квалификационные круги проходят, пусть и не идеально, но терпимо. Своими заявлениями Макс как будто отрезает себе пути для перехода внутри Ф-1. Если Ферстаппен вдруг наденет комбинезон Mercedes при нынешних отвратительных правилах, что он сможет ответить на обвинения в лицемерии? Ну, разве что попросить какого-нибудь английского журналиста покинуть пресс-конференцию. Несмотря на все жалобы Макса, наиболее реалистичным вариантом развития событий представляется старт сезона-2027 в Red Bull. Команды активно уточняют формат квалификаций, и есть основания ожидать, что пилоты начнут получать удовольствие уже с Гран-при Майами. Очевидно, что в следующий чемпионат будут внесены изменения в правила, чтобы сделать выступления пилотов в воскресенье более приятными. Гарантий пока нет, но если Макс увидит улучшения в квалификациях и получит обещания, что в гонках в 2027 году станет лучше, было бы логично, чтобы он дал Red Bull и новым правилам еще один шанс

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Сейвуд прокомментировал слухи об отмене проекта «Ауди» в Формуле-1Сейвуд прокомментировал слухи об отмене проекта «Ауди» в Формуле-1Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мнением об участии «Ауди» в Формуле-1.
Женская серия «Академия «Ф-1» проведет все этапы 2024 года в рамках Гран-при «Ф-1»Женская серия «Академия «Ф-1» проведет все этапы 2024 года в рамках Гран-при «Ф-1»Гоночная серия для девушек «Академия «Ф-1» станет полноценным чемпионатом поддержки «Формулы-1».
Джо Сейвуд высказался о вариантах «Альфа Ромео» вне Формулы-1 после 2024 годаДжо Сейвуд высказался о вариантах «Альфа Ромео» вне Формулы-1 после 2024 годаИзвестный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мыслями о команде Формулы-1 «Альфа Ромео».
Джо Сейвуд: нет никаких признаков, что «Альфа Ромео» останется в Формуле-1 в 2024 годуДжо Сейвуд: нет никаких признаков, что «Альфа Ромео» останется в Формуле-1 в 2024 годуИзвестный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мыслями о команде Формулы-1 «Альфа Ромео».
«Астон Мартин» продолжит выступать в Формуле-1 как минимум до 2030 года«Астон Мартин» продолжит выступать в Формуле-1 как минимум до 2030 годаБританская команда Формулы-1 «Астон Мартин» подтвердила, что останется в Формуле-1 до 2030 года.
«Это самое большое преимущество». Хэмилтон назвал секрет успеха при смене команды в Ф-1«Это самое большое преимущество». Хэмилтон назвал секрет успеха при смене команды в Ф-1Семикратный чемпион Ф-1 британец Льюис Хэмилтон назвал секрет успеха при смене команды в Формуле-1.
