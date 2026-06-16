Фейковые онлайн-аптеки и клиники: главные схемы медицинского мошенничества

Эксперты предупреждают о росте числа поддельных сайтов онлайн-клиник и аптек. Также распространены звонки под видом диспансеризации и фальшивые приложения для кражи данных.

Мошенничество в сфере здравоохранения приобретает все более изощренные формы, и одной из главных угроз стали фейковые онлайн-аптеки и сайты онлайн-клиник. По данным экспертов, летом 2025 года было выявлено 143 таких сайта, которые маскировались под известные медицинские учреждения.

Злоумышленники копируют дизайн официальных ресурсов, предлагают лекарства по заниженным ценам и активно продвигают свои сайты через рекламу и поддельные отзывы. Когда жертва вводит данные банковской карты, деньги списываются, но заказ не доставляется. При этом настоящие лекарства могут оказаться подделкой, опасной для здоровья. Помимо финансовых потерь, пациенты рискуют получить некачественное лечение.

Еще одна распространенная схема - звонки под предлогом диспансеризации или актуализации данных в медицинских базах. Мошенники представляются сотрудниками поликлиник или страховых компаний и просят назвать код из СМС, который на самом деле является кодом для входа на портал Госуслуги. Получив доступ, преступники могут не только украсть личную информацию, но и оформить кредиты или займы. Кроме того, создаются поддельные мобильные приложения, которые собирают персональные данные и могут получить доступ к банковским приложениям.

Такие программы часто распространяются через сторонние сайты или по ссылкам в сообщениях. Эксперты предупреждают, что доверчивость граждан и недостаток цифровой грамотности играют на руку мошенникам. Чтобы не стать жертвой, рекомендуется проверять подлинность сайтов медицинских учреждений по официальным источникам, не переходить по сомнительным ссылкам и никому не сообщать коды из СМС. Банки и государственные органы никогда не запрашивают такие данные по телефону.

Также стоит устанавливать приложения только из официальных магазинов, таких как RuStore или Google Play. В случае сомнений лучше лично посетить поликлинику или позвонить по проверенному номеру. Борьба с мошенничеством в здравоохранении требует не только работы правоохранительных органов, но и повышения осведомленности пациентов





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