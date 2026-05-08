Федерико Вальверде прокомментировал конфликт с Тчуамени и травму после тренировки «Реала»

Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рассказал о конфликте с Орельеном Тчуамени, опроверг слухи о драке и объяснил причины инцидента, который привел к его травме. Вальверде также выразил сожаление о случившемся и готовность сотрудничать с клубом.

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал конфликт с партнером по команде Орельеном Тчуамени, подчеркнув, что никакой драки между ними не было, несмотря на появившиеся в СМИ слухи.

В четверг испанские СМИ сообщили, что Вальверде отказался пожать руку Тчуамени, что привело к обострению ситуации на тренировке, закончившейся серьезной потасовкой в раздевалке. Для разъединения дерущихся потребовалось вмешательство нескольких игроков. После инцидента уругвайский футболист был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и пропустит от 10 до 14 дней. Пресс-служба «Реала» объявила о начале дисциплинарного разбирательства в отношении участников конфликта.

Вальверде заявил, что инцидент произошел из-за накопившейся усталости и разочарования к концу сезона. Он отметил, что подобные ситуации обычно разрешаются внутри команды, но в этот раз история стала достоянием общественности. Футболист подчеркнул, что кто-то намеренно раздувает скандал, особенно в сезоне без трофеев, когда «Реал» находится под пристальным вниманием. Вальверде также пояснил, что во время спора он случайно ударился о стол и порезал лоб, из-за чего ему пришлось посетить больницу.

Он подчеркнул, что его партнер не бил его, и он не бил Тчуамени, хотя понимает, что общественности проще поверить в драку. Футболист выразил сожаление о случившемся, признав, что его злость и разочарование из-за того, что некоторые игроки не выкладываются полностью в конце сезона, привели к конфликту. Вальверде подчеркнул, что «Реал» для него — одна из самых важных вещей в жизни, и ему больно от того, что ситуация нанесла ущерб его имиджу и дала повод для выдуманных историй.

Он также огорчен, что из-за травмы не сможет принять участие в следующем матче. Вальверде заявил, что всегда выкладывался на все сто и готов сотрудничать с клубом и партнерами по команде в принятии любого решения.

«Реал» с 77 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. В воскресенье команда сыграет с «Барселоной», от которой отстает на 11 очков.





