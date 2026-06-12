Федеральный суд разрешил проведение турнира UFC на лужайке Белого дома

Суд отклонил иск активистов, требовавших запретить бои без правил в честь 250-летия США

Федеральный суд в Вашингтоне отклонил иск общественных активистов, требовавших запретить проведение турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома. Суд ья окружного суд а США Амит Мехта вынес решение, в котором указал, что истцы не предоставили достаточных доказательств наличия непоправимого ущерба от мероприятия.

Кроме того, суд отметил, что обращение истцов было слишком поздним, учитывая, что подготовка турнира велась в течение нескольких месяцев. Таким образом, суд отказался вводить запрет на проведение шоу, запланированное на 14 июня. Для события организаторы возвели специальную металлическую конструкцию, получившую название The Claw. Противники мероприятия утверждали, что администрация президента не имела права предоставлять государственную территорию для коммерческого спортивного события, однако суд не поддержал эту позицию.

Планы провести бои без правил на территории резиденции президента были впервые объявлены главой UFC Даной Уайтом в августе 2025 года. Тогда же он сообщил, что одной из организаторов должна была стать старшая дочь Tramp. Изначально событие планировалось как часть празднования 250-летия США, что вызвало широкую публичную дискуссию о целесообразности использования символического государственного пространства для коммерческих целей.

Сторонники турнира указывали на его культурную значимость и возможность привлечь внимание к юбилею страны, тогда как оппоненты видели в этом осквернение исторического места и нарушение традиций. Суд, рассматривая дело, счел, что политические и символические аргументы не перевешивают интересов организаторов и зрителей, особенно в рамках праздничных мероприятий. Отметим, что резонансный турнир привлек внимание не только спортивных болельщиков, но и широкой общественности, включая оценку его этических и правовых аспектов.

Решение суда установило прецедент в вопросах использования федеральных земель для частных мероприятий, подчеркнув важность соблюдения сроков подачи исков и доказывания конкретного ущерба. В контексте предвыборного года и политической напряженности, событие также стало предметом критики со стороны отдельных политических сил, которые усмотрели в нем попытку использовать государственные символы в личных или партийных интересах. Тем не менее, организаторы UFC заявили, что турнир состоится в запланированные сроки, а все необходимые согласования были проведены в соответствии с существующими регламентами.

Безопасность мероприятия обеспечивается совместно службами Белого дома и частными охранными компаниями. Ожидается, что на шоу прибудет большое количество гостей, включая известных спортсменов, политиков и знаменитостей. Таким образом, федеральный суд окончательно разрешил юридический спор, позволив проведению одного из самых необычных спортивных событий в истории США на территории самой известной резиденции мира. Событие станет частью масштабных праздничных мероприятий, посвященных 250-летию независимости страны, и одновременно повлечет за собой новые дебаты о границах использования культурного и государственного наследия





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