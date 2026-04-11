Федерико Арнальди и «Поедем, поедим!» празднуют Пасху: Иерусалим, гастрономия и новые открытия

В новом выпуске программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди отправляется в Иерусалим, чтобы отпраздновать Пасху. Зрителей ждут путешествия по святым местам, знакомство с местной кухней, а также захватывающие приключения в пустыне.

Маврикий: подводный водопад, чайные плантации и таинственный индуистский ритуал. Башкирия: традиционное чаепитие, тропический вояж в лимонарии и йога с котами. Ухань: ресторан с роботами-официантами, жареные кузнечики и тай-чи под открытым небом. Вьетнам: уличный релакс, рецепт долголетия, животный мир саванны и прогулка на гондоле. Бурятия — Монголия: путешествие по Великому чайному пути. Хайнань: Новый год на удивительном тропическом острове Китая.

Нарьян-Мар: гонки на оленях, «Буран-день» и секреты северной зимней рыбалки. Владимирская область: родина богатырей, мотобол, избинг и муромский калач. Аджман: старейший рынок Эмиратов, заплыв среди мангровых деревьев, барбекю на пляже и анклав Масфут. Камчатка: серфинг в Тихом океане, нерпа и медведь, крабсбургер и необычные пончики. Санкт-Петербург: блюдо XVI века, самый большой морской храм в России и вид на город с высоты птичьего полета. Биробиджан: отдых у лесного озера, «Еврейская тайга», хумус и гастрономический символ столицы ЕАО. Благовещенск и Хайхэ: «ворота в Китай», нетипичный каравай и 10 тысяч пельменей. Воткинск: купеческое чаепитие, любимый завтрак Чайковского и отдых в оздоровительном комплексе. Волгоград: соленый Эльтон и секрет вечной молодости, Мамаев курган и волжские просторы, стейк из арбуза и подземный трамвай. Брест: обучение танцу краковяк, почитание памяти героев ВОВ и рецепт наследия ЮНЕСКО. Новороссийск: гигантский крейсер, жизнь в шоколаде, улиточное мороженое и рапстроганов. Железнодорожный круиз по Кавказу. Открытие курортного сезона в Сочи. Пасхальный выпуск: путешествие по самым главным святыням России. Армения: сытный обед в пещере, древнейшая в мире винодельня и суши по-армянски. Абхазия: кавказская свадьба, город-призрак и рецепт пирога с инжиром. Иваново: Федерико Арнальди в городе невест. Магнитогорск: работа на металлургическом заводе, игра в хоккей в валенках и рецепт кыстыбыя. Кабардино-Балкария: голубые озера, купания в термальных источниках и дегустация жалбаура из бараньей печени. Накануне Светлой Пасхи Федерико Арнальди и «Поедем, поедим!» отправились в Иерусалим! Ведущий увидел величие храма Гроба Господня, заглянул на Русское подворье, чтобы встретиться с отцом Филофеем, и прошел по камням Виа Долороза. А еще окунулся в гастрономический водоворот рынка, бросил вызов палящему солнцу на Змеиной тропе к крепости Масада и увидел настоящий райский сад посреди безжизненной пустыни. Конечно, Федерико подготовился к празднику и испек необычный пасхальный кулич, которым поделился со зрителями.





