Фанаты Макса Коржа провоцируют конфликты в Стамбуле, а россияне лишаются денег на концертах

Фанаты Макса Коржа, известного рэпера, устроили шумные гуляния в центре Стамбула, взбесив местных жителей. Они требуют от приезжих "валить к себе на родину", а также провоцируют конфликты, угрожая компаниями разбитой бутылкой. Более тысячи россиян столкнулись с проблемами при покупке билетов на Коржа, а поездка на концерт в Бухарест обернулась для десятков российских слушателей финансовыми потерями и ночёвкой на улице. Всему виной жадные хозяева квартир, которые через сервисы бронирования просто кидали приезжих.

Фанаты Макса Коржа устроили шумные гуляния в центре Стамбула, взбесив местных жителей. Накануне выступления тысячи поклонников из стран СНГ заполонили туристические районы, жгут файеры, запускают фейерверки и хором распевают песни, выкладывая происходящее в соцсети.

Они требуют от приезжих "валить к себе на родину". Конфликты уже перешли в агрессивную фазу: одной из фанаток обожгло лицо фаером, а нападавший затем угрожал компании разбитой бутылкой. Неделей ранее Стамбул уже пережил нашествие поклонников Канье Уэста и празднование Курбан-байрама, так что местные окончательно устали от бесконечного потока туристов. Более тысячи россиян столкнулись с проблемами при покупке билетов на Коржа.

После старта продаж десятки тысяч человек часами стояли в электронной очереди, а некоторые и вовсе лишились денег — оплата прошла, а бронирование так и не оформили. поездка на концерт Макса Коржа в Бухарест обернулась для десятков российских слушателей финансовыми потерями и ночёвкой на улице. Всему виной жадные хозяева квартир, которые через сервисы бронирования просто кидали приезжих. Само выступление на стадионе собрало 40 тысяч зрителей. На трибунах смешались русские, молдаване, румыны и украинцы. Последние вели себя вызывающе: скандировали лозунги и пытались пронести флаги





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