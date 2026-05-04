Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА

ЦСКА расторг контракт с Фабио Челестини по соглашению сторон. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов. Команда готовится к финалу Кубка России против «Спартака».

Московский ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с Фабио Челестини , занимавшим пост главного тренера команды. Решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию между клубом и 50-летним швейцарским специалистом.

Этот шаг стал неожиданностью для многих болельщиков и экспертов, учитывая, что Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и привел команду к завоеванию Суперкубка России. Вместе с Челестини клуб покинули и его ассистенты: Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Уход целого тренерского штаба подчеркивает серьезность произошедших изменений в клубе и, возможно, указывает на более глубокие причины, чем просто спортивные результаты.

Временно исполнять обязанности главного тренера ЦСКА будет Дмитрий Игдисамов, опытный специалист, хорошо знакомый с командой и ее традициями. Игдисамов уже работал в структуре ЦСКА на различных должностях, и его назначение призвано обеспечить стабильность и преемственность в преддверии важных матчей. Текущее положение ЦСКА в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги не является удовлетворительным – 45 очков и шестое место. Недавнее поражение в домашнем матче против петербургского «Зенита» со счетом 1:3 стало одним из факторов, повлиявших на решение о смене тренера.

Однако, несмотря на неудачи в чемпионате, у ЦСКА есть шанс завоевать трофей в Кубке России. В среду команда проведет финальный матч Пути регионов FONBET Кубка России против московского «Спартака». Этот матч имеет огромное значение для болельщиков и клуба, и победа в нем может стать спасением сезона. Трансляция игры будет осуществляться на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Болельщики ожидают напряженной и захватывающей борьбы на поле, ведь противостояние ЦСКА и «Спартака» всегда принципиально и эмоционально насыщено. Интересно, что до объявления об уходе, Фабио Челестини неоднократно опровергал слухи о своем возможном переходе в другие клубы, в частности, в испанские «Хетафе» и «Леванте». Он заявлял о своей приверженности ЦСКА и о том, что сосредоточен на достижении целей с московской командой. Челестини подчеркивал, что у него действующий контракт с ЦСКА и он не обращает внимания на спекуляции в прессе.

Он также выражал уверенность в своих силах и заявлял, что никогда не сдастся. Однако, несмотря на эти заявления, ситуация изменилась, и Челестини покинул свой пост. Причины этого решения остаются не до конца ясными, но можно предположить, что они связаны с комплексом факторов, включая спортивные результаты, внутренние проблемы в клубе и, возможно, личные мотивы тренера. Уход Челестини ставит перед ЦСКА новые задачи и вызовы.

Клубу необходимо быстро адаптироваться к новым условиям и найти оптимальную стратегию для достижения успеха в Кубке России и в дальнейшем чемпионате. Назначение Дмитрия Игдисамова на должность исполняющего обязанности главного тренера – это первый шаг в этом направлении. Теперь все внимание приковано к предстоящему матчу против «Спартака», который станет серьезным испытанием для команды и ее нового наставника. Успех в этом матче может стать поворотным моментом для ЦСКА и вернуть команде уверенность в своих силах





