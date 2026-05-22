ФФККР поддержит Валиеву и Трусову в новом сезоне

Figure Skating News

ФФККРАнтон СихарулидзеКамила Валиева
📆5/22/2026 3:18 PM
📰lifenews_ru
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сказал, что фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова (Игнатова) будут сильными соперницами для ведущих фигуристок в предстоящем спортивном сезоне. Оба спортсмена заявились о возвращении на соревнования и будут получать всестороннюю поддержку от Федерации.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Президент Федерации фигурного катания на коньках России ( ФФККР ) Антон Сихарулидзе выразил уверенность, что Камила Валиева и Александра Трусова (Игнатова) станут сильными соперницами для ведущих фигуристок в предстоящем сезоне.

По его словам, обе спортсменки подали заявления о возвращении и готовы к участию в соревнованиях. Он подчеркнул, что ФФККР будет оказывать им всестороннюю поддержку, поскольку считает их спортсменами высокого уровня, чьё участие в турнирах очень важно

ФФККР Антон Сихарулидзе Камила Валиева Александр Трусова Возвращение В Спорт Соревнования Поддержка Олимпиада-2022

 

