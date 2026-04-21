ФТС запустила сервис для проверки уплаты утилизационного сбора на автомобили

Федеральная таможенная служба представила новый онлайн-инструмент для проверки статуса уплаты утильсбора, который поможет покупателям импортных автомобилей избежать юридических рисков и проблем с регистрацией.

На официальном портале Федеральной таможенной службы Российской Федерации запущен специализированный цифровой сервис, который позволяет оперативно проверить сведения об уплате утилизационного сбора в отношении транспортных средств. О появлении данного функционала стало известно 21 апреля благодаря мониторингу Журнала Авто.ру.

Данный инструмент был внедрен для повышения прозрачности автомобильного рынка и защиты прав потребителей, приобретающих технику, ввезенную в страну по каналам параллельного импорта. Для получения актуальных данных пользователю достаточно зайти в соответствующий раздел на сайте ФТС и указать идентификационный номер транспортного средства, а именно VIN, номер шасси или номер кузова. Система предоставляет отчет об уплаченных сборах по всем колесным транспортным средствам, которые были ввезены на территорию Российской Федерации начиная с 1 апреля 2022 года. В том случае, если база данных не содержит информации по конкретному автомобилю, ведомство настоятельно рекомендует владельцу или потенциальному покупателю обратиться в ближайший таможенный орган для выяснения обстоятельств и уточнения статуса платежа. Эта инициатива имеет критическое значение для граждан, планирующих покупку автомобиля, который был доставлен в Россию неофициальными поставщиками. В условиях сложной логистики и многообразия схем импорта, проверка истории уплаты утильсбора становится важнейшим этапом юридической проверки чистоты сделки. Отсутствие данных об уплате сбора в единой государственной системе может свидетельствовать о наличии скрытых проблем, которые впоследствии могут обернуться для нового собственника серьезными финансовыми затратами или юридическими сложностями при регистрации автомобиля в ГИБДД. Эксперты подчеркивают, что использование данного сервиса значительно снижает риски мошенничества и позволяет покупателям быть уверенными в том, что автомобиль был легально допущен к эксплуатации на территории России с соблюдением всех таможенных процедур и налоговых обязательств перед государством. Важно отметить, что работа ФТС по систематизации учета транспортных средств тесно связана с масштабными изменениями в государственном регулировании автомобильного рынка. Еще 13 февраля представители пресс-службы Минпромторга сообщили о планах по корректировке механизмов расчета утильсбора для машин, ввозимых в Россию из государств-членов Евразийского экономического союза. Целью данных преобразований является борьба с практикой занижения таможенной стоимости и пресечение различных теневых схем, направленных на искусственное снижение размера обязательных платежей. Аналогичные подходы, ранее успешно апробированные при ввозе автомобилей юридическими лицами, теперь масштабируются и на частных лиц. В профильном министерстве особо подчеркнули, что данные нововведения не отразятся на добросовестных импортерах, которые изначально указывают достоверные данные в таможенной документации. Таким образом, государство последовательно выстраивает прозрачную систему контроля, где цифровые сервисы, подобные новому инструменту ФТС, играют ключевую роль в обеспечении правопорядка и экономической безопасности в автомобильном секторе





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines