ФСИН опровергла информацию о попытке суицида осужденного по делу о теракте в «Крокусе» Аушева

ФСИН официально опровергла сообщения о попытке самоубийства Джабраила Аушева, осужденного по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Источник сообщил о смерти другого фигуранта дела, Юсуфзоды Якубджони Давлатхона. Суд вынес приговоры исполнителям теракта, следствие ищет организаторов.

Федеральная служба исполнения наказаний ( ФСИН ) официально опровергла информацию, появившуюся в средствах массовой информации, о попытке самоубийства второго осужденного Джабраила Аушев а, проходящего по делу о теракт е в « Крокус Сити Холл е». Пресс-служба ведомства сообщила «Известиям» 6 апреля, что сведения о попытке суицид а Аушев а не соответствуют действительности. Данное заявление было сделано в ответ на распространяемую в СМИ и сети Интернет информацию.

Аушев, внесенный в перечень террористов и экстремистов, оказался в центре внимания после сообщений о его предполагаемой попытке лишить себя жизни. ФСИН подчеркивает, что данная информация является ложной и не соответствует фактическому положению дел, тем самым стремясь пресечь распространение недостоверных сведений и избежать паники среди населения и дезинформации. В ситуации, когда общество крайне чувствительно к любым новостям, связанным с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле», оперативное опровержение подобной информации имеет критическое значение для поддержания общественного спокойствия и доверия к официальным источникам информации. Важно отметить, что официальные заявления ФСИН направлены на предотвращение распространения слухов и спекуляций вокруг трагического события, а также на поддержание прозрачности и достоверности в освещении этой темы. Распространение подобных слухов может усугубить психологическое состояние людей, переживших теракт, и вызвать ненужную тревогу в обществе.\В тот же день, когда ФСИН опровергла информацию об Аушеве, источник «Известий» сообщил о попытке суицида еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» – Юсуфзоды Якубджони Давлатхона, также внесенного в перечень террористов и экстремистов. Сообщалось, что Давлатхон предпринял попытку покончить с собой в следственном изоляторе, а позже стало известно о его смерти. Эти события подчеркивают тяжесть последствий трагедии в «Крокус Сити Холле» и оказывают влияние на жизни людей, связанных с этим делом. Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, открыв огонь по посетителям и подожгли помещение. В результате этой ужасной трагедии погибли 149 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести. После проведения следствия и судебных разбирательств, Второй Западный окружной военный суд 12 марта 2026 года вынес приговоры фигурантам дела. Непосредственным исполнителям нападения было назначено пожизненное лишение свободы. Помимо этого, осужденные получили длительные сроки заключения. Судебный процесс и вынесенные приговоры стали важным этапом в расследовании этого теракта, но следствие продолжает поиск организаторов этой ужасающей атаки. Этапы расследования и судебные решения вызывают широкий общественный резонанс и становятся предметом обсуждения как в российских, так и в международных СМИ.\Приговор, вынесенный судом, включал в себя пожизненное лишение свободы для нескольких непосредственных исполнителей теракта, таких как Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидкрами Рачабализода. Еще 11 человек также получили пожизненное заключение. Кроме того, суд приговорил Алишера Касимова, сдававшего жилье террористам, к 22,5 годам лишения свободы. Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон, продавшие автомобиль террористам, получили по 19 лет и 11 месяцев лишения свободы. Суд также постановил конфисковать квартиры и автомобили, которые фигурировали в деле. Пострадавшие и их родственники выразили недовольство вынесенными приговорами, требуя более сурового наказания для всех причастных к теракту. Трагедия в «Крокус Сити Холле» продолжает оставаться в центре внимания общественности, напоминая о важности борьбы с терроризмом и необходимости обеспечения безопасности граждан. Новости о ходе расследования, судебных решениях и последствиях теракта продолжают поступать, вызывая широкий резонанс и обсуждение в обществе. Важно помнить о погибших и пострадавших, оказывая им поддержку и сочувствие. Все важные новости – в канале «Известия» в мессенджере MAX





