ФСИН опровергает информацию о попытке суицида осужденного Аушева по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

ФСИН опровергает сообщения о попытке самоубийства Джабраила Аушева, фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Пресс-служба ведомства заявила, что информация не соответствует действительности. Ранее стало известно о смерти другого фигуранта дела, Юсуфзоды Якубджони Давлатхона.

Федеральная служба исполнения наказаний ( ФСИН ) официально опровергла появившуюся в СМИ информацию о попытке самоубийства второго осужденного Джабраила Аушев а, фигуранта дела о теракт е в « Крокус Сити Холле». Аушев , внесенный в РФ в перечень террористов и экстремистов, не пытался покончить с собой, о чем сообщила пресс-служба ведомства «Известиям» 6 апреля.

В сообщении ФСИН категорически заявила, что информация о суициде не соответствует действительности, опровергая тем самым распространяющиеся слухи. Это заявление последовало в контексте активно обсуждаемых последствий трагических событий в «Крокус Сити Холле», где в результате теракта погибли 149 человек и свыше 600 получили ранения, что вызвало широкий общественный резонанс и повышенное внимание к деталям расследования и судебных процессов над причастными к этому преступлению. \Ранее в тот же день источник «Известий» сообщил о попытке самоубийства Юсуфзоды Якубджони Давлатхона, также фигурирующего в деле о теракте и внесенного в перечень террористов и экстремистов. Позднее стало известно о его смерти. Эти события подчеркивают напряженную атмосферу вокруг дела о теракте, где исполнители и их пособники были приговорены к длительным срокам лишения свободы, включая пожизненное заключение для непосредственных участников нападения. В частности, пожизненное заключение получили Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидкрами Рачабализода, а также еще одиннадцать человек. Их действия, приведшие к огромному количеству жертв, вызвали волну возмущения и негодования в обществе, что отразилось в строгих приговорах, вынесенных судом. Несмотря на вынесенные приговоры, расследование дела продолжается, что свидетельствует о стремлении установить всех причастных к организации и совершению этого чудовищного преступления, включая тех, кто остался за рамками судебных разбирательств.\Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, когда вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь, устроив пожар, что привело к гибели людей и причинило огромный материальный ущерб. Второй Западный окружной военный суд 12 марта 2026 года вынес приговор фигурантам дела, назначив наказания от 19 лет до пожизненного заключения. Алишер Касимов, сдавший террористам жилье, был приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон, продавшие автомобиль террористам, получили по 19 лет 11 месяцев лишения свободы, а также лишились квартир и автомобиля, фигурировавших в деле. Эти приговоры отражают всю серьезность преступления и стремление правосудия к справедливому наказанию виновных. В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств теракта и привлечению к ответственности всех причастных лиц. Информация о произошедшем оперативно освещалась в СМИ, что подчеркивает значимость данного события для общества и необходимость постоянного информирования граждан о ходе расследования и принимаемых мерах





ФСИН Аушев Крокус Теракт Суицид Опровержение Давлатхон Суд Приговор

