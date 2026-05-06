ФСБ пресекла деятельность пособников украинских спецслужб и пропагандистов терроризма в России

📆5/6/2026 10:07 AM
📰RT на русском
Сотрудники ФСБ задержали пять пособников украинских спецслужб и двух пропагандистов терроризма, которые собирали информацию о стратегических объектах России и призывали к терактам. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации провели серию операций по пресечению деятельности лиц, связанных с украинскими спецслужбами и пропагандой терроризм а. В ходе спецопераций, проведённых в нескольких регионах страны, были задержаны пять пособников украинских спецслужб и два пропагандиста террористической деятельности.

По данным ФСБ, задержанные граждане собирали информацию о стратегически важных объектах России, включая объекты оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также о военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Их деятельность координировалась через мессенджер Telegram, а целью было совершение диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации. Среди задержанных — четыре гражданина России и один иностранный гражданин, действовавшие в городах Ижевск, Барнаул, Благовещенск и Астрахань. В Курской области также был задержан житель, передававший противнику сведения об объектах региона по заданию украинских спецслужб.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая подстрекательство к террористическому акту, приготовление к террористическому акту, содействие диверсионной деятельности, незаконное приобретение взрывчатых веществ, участие в деятельности террористической организации и незаконное использование персональных данных. Кроме того, в городах Кингисеппе, Чите и Томске сотрудники ФСБ установили и задержали граждан России, которые в социальных сетях и мессенджере Telegram оправдывали теракты, совершённые Вооружёнными силами Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракетных систем, а также призывали к осуществлению диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры России.

В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела по статье о публичном оправдании террористической деятельности. В заявлении ФСБ подчёркивается, что за совокупность совершённых преступлений пособникам украинских спецслужб может грозить пожизненное лишение свободы, а за пропаганду террористической деятельности с использованием сети Интернет предусмотрено длительное лишение свободы. Эти меры направлены на обеспечение безопасности страны и предотвращение террористических актов на её территории

