ФСБ раскрыла масштабную кибератаку иностранных спецслужб на мобильные устройства российских чиновников

📆6/2/2026 5:00 AM
ФСБ России сообщила о раскрытии схемы внедрения вредоносного ПО в мобильные средства связи высокопоставленных российских чиновников. Шпионские программы позволяли прослушивать разговоры и вести скрытый контроль. Возбуждено уголовное дело.

Федеральная служба безопасности России раскрыла масштабную операцию иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства связи высокопоставленных российских чиновников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ .

По данным силовиков, злоумышленники использовали технические возможности крупных международных IT-корпораций для скрытого несанкционированного доступа к устройствам объектов кибератаки. В частности, шпионские программы позволяли прослушивать телефонные разговоры, а также вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи заражённых устройств. Это давало иностранным разведкам возможность получать чувствительную информацию о деятельности российских госорганов и принимаемых решениях. Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства внедрения шпионского ПО, а также личности возможных пособников среди сотрудников IT-компаний. Эксперты отмечают, что подобные кибератаки представляют серьёзную угрозу национальной безопасности, так как позволяют противнику получать доступ к государственным секретам. Оперативники уже провели ряд обысков и изъяли технику для дальнейшего анализа. Данный случай не первый в практике ФСБ: ранее спецслужба неоднократно пресекала попытки иностранных разведок внедрить вредоносное ПО в инфраструктуру российских госорганов.

Однако масштаб текущей кибератаки, затронувшей высокопоставленных чиновников, вызывает особую обеспокоенность. В ФСБ подчеркнули, что расследование продолжается, и будут приняты меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Российские власти призывают граждан и организации усилить меры кибербезопасности, особенно при использовании мобильных устройств для служебных целей. Специалисты рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение и использовать средства защиты информации

