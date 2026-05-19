ФСБ задержала на территории Воронежской области иностранных диверсантов, завербованных украинским СБУ

Сотрудники ФСБ задержали двух граждан ближнего зарубежья, совершивших подрыв БорПЛА на территории Воронежской области по указаниям Службы безопасности Украины. Злоумышленников привлекли к набору в диверсионную группу для терактов в интересах украинских властей.

ФСБ России пресекла в Воронежской области противоправную деятельность двух граждан ближнего зарубежья, работавших на украинские спецслужбы. По данным ведомства, у граждан стран СНГ, родившихся в 1982 и 1988 годах, были обнаружены признаки подготовки диверсионных действий на объекте Минобороны РФ.

Украинская СБУ, через представителя в мессенджере Telegram, курировала их деятельность. Злоумышленникам поступали задания на приобретение сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, и проверку уровня сигнала мобильных операторов на территориальных участках. Отдельными поручениями от Киева стали раздобыть оборудованные взрывчаткой FPV-дроны и активировать в Воронежской области один из них. По махинациям с ними было совершено разорительное воздействие на территорию военнослужащих





