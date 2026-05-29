ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Новороссийске по заказу СБУ

📆5/29/2026 6:51 AM
Служба безопасности Украины якобы организовала попытку подрыва железнодорожного пути в Новороссийске с целью взрыва пассажирского поезда, сообщает ЦОС ФСБ России. Задержанный мужчина, действовавший по инструкциям куратора, изготовил взрывное устройство, которое было изъято у него дома. Трагедия предотвращена.

В Новороссийск е сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку подрыва железнодорожного пути в момент прохождения пассажирского поезда. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержан мужчина 1993 года рождения, который, по данным следствия, действовал по заданию украинских специальных служб.

Фигурант самостоятельно установил контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджер Telegram. В ходе общения куратор поставил перед ним конкретную задачу - организовать взрыв на железной дороге именно в момент, когда по участку пройдет пассажирский состав. С этой целью задержанный получил детальные инструкции, после чего приобрел необходимые компоненты и самостоятельно изготовил взрывчатое устройство. Опасное вещество хранилось в его квартире, где и было изъято в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Благодаря своевременным действиям ФСБ удалось предотвратить возможную трагедию и защитить жизнь и здоровье граждан. В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, связанной с подготовкой и совершением террористического акта. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные связи злоумышленника с другими лицами

