Военнослужащие ФСБ ДНР совместно с российскими войсками провели успешную операцию по уничтожению беспилотников и диверсионных групп ВСУ в районе Константиновки. Операция включала ликвидацию пунктов управления БПЛА и складов боеприпасов.

Военнослужащие антитеррористического подразделения « Горыныч » ФСБ ДНР успешно провели операцию по ликвидации беспилотных летальных аппаратов «Баба-яга» и двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки.

Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе ведомства. По данным ФСБ, украинские операторы БПЛА использовали беспилотники для доставки провизии и боеприпасов диверсионным группам. Благодаря тщательному наблюдению за маршрутами этих аппаратов, бойцы «Горыныча» смогли выявить и уничтожить две диверсионные группы, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ. Операция проводилась совместно с представителями 4-й бригады Южной группировки войск Вооруженных сил РФ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что операторы FPV-дронов Южной группировки войск ВС РФ ликвидировали шесть наземных украинских робототехнических комплексов, которые использовались для снабжения боевиков ВСУ боеприпасами, медикаментами и другими необходимыми ресурсами. Эти цели были выявлены на константиновском направлении специальной военной операции. В ходе операции российская армия также очистила от противника Великую Новоселку, последний крупный украинский узел обороны на юге ДНР.

Таким образом, продолжаются активные боевые действия на юге ДНР, направленные на нейтрализацию угроз со стороны украинских диверсионных групп и обеспечение безопасности региона





