ФСБ пресекла теракт в Белгородской области, жертвой стала местная жительница
📆5/23/2026 5:58 AM
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла теракт на территории Белгородской области, в котором главной фигуранткой стала местная жительница. Она была завербована украинскими спецслужбами с использованием сложной мошеннической схемы.

ФСБ пресекла попытку теракта на территории Белгородской области. О деталях спецоперации рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Главной фигуранткой дела стала местная жительница. По данным следствия, она была завербована украинскими спецслужбами с использованием сложной мошеннической схемы. Сначала женщина стала жертвой телефонных аферистов. Поверив им, она перевела крупную сумму на так называемый «безопасный счёт».

После этого с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Они пообещали помочь вернуть похищенные деньги и убедили гражданку участвовать в операции по задержанию преступников. План куратора был циничным. Жертву заставили изъять из тайника взрывное устройство.

Затем смертницу обязали доставить его в людное место и активировать.

"Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения". Благодаря действиям оперативников трагедии удалось избежать. Подробности задержания и личность подозреваемой в интересах следствия пока не разглашаются

