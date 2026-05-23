ФСБ пресекла теракт в Белгородской области, жертвой стала местная жительница

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла теракт на территории Белгородской области, в котором главной фигуранткой стала местная жительница. Она была завербована украинскими спецслужбами с использованием сложной мошеннической схемы.
ФСБ пресекла попытку теракта на территории Белгородской области. О деталях спецоперации рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Главной фигуранткой дела стала местная жительница. По данным следствия, она была завербована украинскими спецслужбами с использованием сложной мошеннической схемы. Сначала женщина стала жертвой телефонных аферистов. Поверив им, она перевела крупную сумму на так называемый «безопасный счёт».
После этого с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Они пообещали помочь вернуть похищенные деньги и убедили гражданку участвовать в операции по задержанию преступников. План куратора был циничным. Жертву заставили изъять из тайника взрывное устройство.
Затем смертницу обязали доставить его в людное место и активировать.
"Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения". Благодаря действиям оперативников трагедии удалось избежать. Подробности задержания и личность подозреваемой в интересах следствия пока не разглашаются
