ФСБ задержала пятерых лиц, обвиняемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке терактов

📆5/6/2026 8:56 AM
ФСБ России заявила о задержании группы лиц, обвиняемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке террористических актов. Задержанные собирали данные о военных заводах и транспортной инфраструктуре, планируя диверсии. В нескольких регионах также задержаны люди, оправдывавшие украинские атаки и призывавшие к терроризму.

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании группы лиц, обвиняемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке террористических актов. По данным ФСБ , в ходе спецоперации в восьми регионах страны — Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской и Томской областях — были задержаны четверо граждан России и один иностранец.

Им инкриминируют сбор информации о российских военных заводах, объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуре. Согласно заявлению ФСБ, задержанные действовали по указанию украинских спецслужб и планировали использовать полученные данные для организации диверсий и терактов на территории России. В частности, они координировали свою деятельность через мессенджер Telegram. Помимо этого, в Кингисеппе, Чите и Томске были задержаны несколько человек, обвиняемых в оправдании украинских атак на энергетические объекты, взрыва на Крымском мосту и призывах к террористическим актам на транспорте.

В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела по статье о публичном оправдании терроризма. Точное количество задержанных и их принадлежность к группе из пяти «пособников» и двух «пропагандистов террористической деятельности» пока не уточняется

