Спецслужбы задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб планировал заложить взрывное устройство у зданий российского оборонного ведомства.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации официально опубликовала оперативные кадры, демонстрирующие процесс задержания и последующего допроса гражданина России 1981 года рождения. Мужчина подозревается в подготовке террористического акта, направленного против объектов инфраструктуры Министерства обороны РФ.

Согласно предоставленным ведомством материалам, злоумышленник действовал под прямым руководством кураторов, связанных с запрещенными на территории России украинскими радикальными организациями. В ходе первичного допроса задержанный признался, что осознанно принял решение перейти на сторону противника и покинуть пределы страны, однако был завербован для выполнения диверсионного задания на территории столицы. Согласно деталям, озвученным в показаниях, подозреваемый прибыл в Москву, где заселился в один из отелей, следуя строгим инструкциям своего наставника.

Его основной задачей была разведка прилегающих территорий у трех стратегически важных объектов военного ведомства. В дальнейшем куратор отправил ему координаты тайника, в котором находилось самодельное взрывное устройство. Диверсант получил указание самостоятельно выбрать наиболее уязвимое место для закладки бомбы с целью нанесения максимального ущерба. Мужчина попросил у своих руководителей дополнительные сутки на подготовку к совершению преступления, однако оперативные сотрудники ФСБ пресекли его незаконную деятельность до того, как он успел привести свой преступный план в исполнение.

Стоит отметить, что данный инцидент является частью серии попыток дестабилизации ситуации внутри страны с использованием завербованных лиц. Аналитики отмечают, что методы вербовки через мессенджеры и социальные сети становятся все более изощренными, направленными на поиск людей, недовольных текущей геополитической ситуацией. Специальные службы России продолжают активную работу по выявлению подобных ячеек и предотвращению террористических угроз. В то же время, параллельно с борьбой с диверсантами, страна наращивает технологический суверенитет.

В частности, недавно успешно завершились испытания новой отечественной системы связи и навигации для беспилотных летательных аппаратов, которая призвана значительно повысить безопасность и эффективность управления БПЛА в сложных условиях, исключая риск внешнего вмешательства или перехвата управления со стороны противника. Это свидетельствует о комплексном подходе государства к вопросам национальной безопасности как в физическом, так и в технологическом аспектах





