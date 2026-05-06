ФСБ задержала группу лиц, подозреваемых в подготовке терактов и пропаганде экстремизма

В ходе спецоперации ФСБ задержаны восемь человек, обвиняемых в сборе разведданных и подготовке диверсий. Параллельно выявлены трое лиц, распространявших экстремистскую пропаганду в соцсетях. Всем задержанным грозит суровое наказание.

В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками ФСБ , были задержаны восемь человек, четверо из которых являются гражданами России, а один — иностранцем. Задержанные действовали по инструкциям своих кураторов, собирая разведданные об оборонных предприятиях, транспортных узлах и военнослужащих.

Полученная информация передавалась через мессенджер Telegram для подготовки диверсионных акций. По данным Центра общественных связей ФСБ, преступная группа действовала в нескольких регионах страны, включая Ижевск, Астрахань, Барнаул и Благовещенск. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ряду тяжких статей, включая подготовку к терактам, содействие диверсионной деятельности и незаконный оборот взрывчатых веществ. Параллельно с этим в Кингисеппе, Чите и Томске были выявлены еще трое лиц, которые использовали социальные сети для пропаганды насилия.

Подозреваемые публично оправдывали атаки беспилотников по объектам топливно-энергетического комплекса России и теракт на Крымском мосту. Злоумышленники не только транслировали радикальные идеи, но и призывали к совершению новых атак на гражданскую инфраструктуру. По данным фактам следователи возбудили уголовные дела о публичном оправдании террористической деятельности. Теперь всем задержанным предстоит понести ответственность за свои действия.

За подготовку к терактам фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. За интернет-пропаганду экстремизма законом также предусмотрены длительные тюремные сроки. Ранее стало известно, что в России за 2025 год суды вынесли более 200 приговоров по делам о государственной измене. По статье 275 УК РФ осуждены 219 человек.

Также 14 человек получили наказание за шпионаж (ст. 276), а 29 — за сотрудничество с иностранными государствами (ст. 275.1). Все осуждённые отправлены в колонию, двое из них приговорены к пожизненному заключению. В настоящее время следствие продолжает проверку всех обстоятельств дела, а также устанавливает возможные связи между задержанными и другими лицами, причастными к подобной деятельности. Власти подчеркивают, что борьба с терроризмом и экстремизмом остается приоритетной задачей, и все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом





