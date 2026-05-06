ФСБ ДНР обнародовала видео уничтожения украинских диверсантов в Константиновке

5/6/2026 5:24 AM
Управление ФСБ по ДНР опубликовало видеозапись, на которой запечатлены удары по украинским диверсантам в Константиновке. Боевиков ВСУ выследили с помощью беспилотников, а затем уничтожили их укрытия и склад боеприпасов.

Москва, 6 мая – АиФ-Москва. Управление Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике опубликовало видеозапись, на которой зафиксированы удары по двум группам украинских диверсантов, обнаруженных в Константиновке.

Боевиков ВСУ выследили с помощью беспилотных летательных аппаратов. На кадрах видно, как в небе над городом кружит украинский тяжёлый дрон «Баба-Яга». Также на записи запечатлены операторы беспилотника, пытающиеся скрыться от российских сил. Первый удар был нанесён по пункту управления БПЛА и складу боеприпасов противника, размещённым в одном из многоэтажных домов.

Второе укрытие диверсантов, куда геликоптер ВСУ «Баба-Яга» доставил груз, находилось в поле и также было уничтожено. Ранее, в середине апреля, сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» управления ФСБ по ДНР совместно с 4-й бригадой группировки войск «Юг» ликвидировало в Константиновке три украинские диверсионно-разведывательные группы. В Федеральной службе безопасности пояснили, что российские операторы БПЛА выявили ДРГ, отслеживая полётные маршруты дронов ВСУ. По данным ФСБ, диверсанты планировали провести ряд терактов в тылу российских войск, однако их планы были пресечены благодаря оперативной работе спецслужб.

В настоящее время в ДНР продолжаются активные боевые действия, и украинские силы регулярно предпринимают попытки провести диверсии в населённых пунктах, контролируемых российскими войсками. Однако, как показывает практика, такие попытки быстро выявляются и пресекаются силами ФСБ и российской армии. В свою очередь, украинские власти пока не прокомментировали произошедшее, однако в последнее время ВСУ активно используют дроны для разведки и доставки грузов в тыл противника.

Это свидетельствует о том, что украинское командование продолжает искать способы нанесения урона российским силам, несмотря на потери и неудачи на фронте

