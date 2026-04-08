ФСБ опубликовала архивные документы, раскрывающие масштабы жестоких расправ нацистов над советскими военнопленными и гражданским населением в Кенигсберге в 1945 году. Обнародованы показания свидетелей, подтверждающие массовые убийства, минирование зданий и планы по подрывной деятельности.

Федеральная служба безопасности ( ФСБ ) обнародовала документы, подтверждающие зверства нацистов в отношении советских военнопленных и граждан СССР в Кенигсберг е. Эти материалы, опубликованные 9 апреля, свидетельствуют о массовых расправах, проводившихся в городе в период с февраля по апрель 1945 года.

Документы содержат показания Отто Машона, руководителя местной ячейки нацистской партии (Zellenleiter), который признался, что партийная организация выполняла специальные задания политического отдела управления Пруссии, расстреливая оставшихся советских военнопленных и гражданское население, содержавшееся в лагерях. Эти расстрелы, по данным следствия, были организованы в масштабах, ужасающих воображение. Только одна из ячеек НСДАП совместно с отрядом фольксштурма убила около 1,5 тыс. человек, включая женщин и детей. Мотивацией для этих зверств, как указывается в документах, были опасения немецкого руководства, что военнопленные могут перейти на сторону Красной армии или разгласить информацию о деятельности нацистов. Особое внимание уделяется ужасающему состоянию Кенигсберга после его взятия советскими войсками. Согласно докладу начальника управления контрразведки «Смерш» 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Павла Зеленина, направленному наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии 18 апреля 1945 года, город был превращен в руины. Зеленин описывает масштабные оборонительные сооружения, возведенные немецким командованием, свидетельствующие о решимости защищать город до последнего: две противотанковые рвы, четыре линии окопов, противотанковые надолбы и большое количество железобетонных дотов. Также Зеленин отмечает масштабное минирование подходов к городу, что привело к огромным потерям среди советских саперов. Только на одной восточной окраине города за одни сутки было изъято 186 тыс. противотанковых и противопехотных мин. Архивные материалы свидетельствуют о том, что нацисты заминировали почти все здания в городе. За первые два дня после вступления советских войск в Кенигсберге было обнаружено и изъято 13,8 тыс. мин и 850 фугасов замедленного действия. Эти данные подтверждают масштаб жестокости и разрушений, которые принесли нацисты в Кенигсберг. Параллельно с раскрытием информации о Кенигсберге, ФСБ напоминает о других примерах нацистских преступлений. Ранее, 27 января, стало известно о публикации рассекреченных архивов о концлагере Майданек. В документах подчеркивается, что Майданек был назван «концлагерем первого сорта» из-за систематических казней, пыток и издевательств, которым подвергались узники. За период с октября 1941 года по июль 1944 года через Майданек прошли около 500 тыс. человек 54 национальностей из 28 стран, из которых около 360 тыс. погибли. Эти факты, представленные израильским Институтом катастрофы и героизма «Яд ва-Шем», служат дополнительным свидетельством ужасающего геноцида, совершенного нацистами во время Второй мировой войны. Оперативные меры советских спецслужб, как сообщает ЦОС ФСБ, сорвали планы нацистов по организации подрывной деятельности в Восточной Пруссии. Опергруппы «Смерш» и НКВД выявили и задержали лиц, ответственных за массовые расправы над мирными гражданами и военнопленными. Раскрытие этих архивов является важным шагом в сохранении исторической памяти и борьбе с попытками искажения событий Второй мировой войны. Это напоминание о цене, которую заплатили народы СССР за Победу





