ФСБ предотвратила теракты на объектах ТЭК и ВС РФ с участием завербованных украинскими спецслужбами лиц

Федеральная служба безопасности России задержала трех человек в разных регионах за планирование диверсий и терактов по указанию Кураторов СБУ. Изъяты взрывчатка и зажигательные устройства. Расследуется дело о госизмене.

Сотрудники ФСБ России провели успешные операции по задержанию в нескольких регионах страны лиц, подозреваемых в пособничестве украинским спецслужбам и организации террористических акций. Согласно официальному сообщению Центра общественных связей ведомства, в ходе спецопераций были арестованы три человека в Тюменской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Задержанные, согласно данным следствия, планировали серию диверсий и терактов против различных целей на территории России. В их число вошли военнослужащие Вооруженных Сил РФ, представители волонтерской организации, оказывающей помощь участникам специальной военной операции, а также критически важные объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. Подобные действия квалифицируются как акты терроризма, направленные на дестабилизацию общественного порядка и создание атмосферы страха. В процессе задержания у подозреваемых были изъяты материальные доказательства, подтверждающие их причастность к преступной деятельности.

Среди изъятого - самодельное взрывное устройство, созданное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, а также несколько самодельных зажигательных устройств, предназначенных для совершения поджогов. Дополнительно в ходе технического анализа средств связи задержанных были обнаружены переписки с кураторами из украинских специальных служб. В этих сообщениях содержались конкретные инструкции по подготовке и реализации запланированных террористических актов, что указывает на координацию действий извне и прямую связь с иностранными спецслужбами.

На основании собранных материалов следственными органами возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Основными статьями стали часть 1 статьи 30 и часть 3 статьи 205 УК РФ - приготовление к теракту, а также часть 2 статьи 222.1 - незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. В настоящее время следствие рассматривает вопрос о дополнительном квалифицирующем признаке - государственной измене в соответствии со статьей 275 УК РФ, что существенно ужесточает возможное наказание.

Все задержанные находятся в временном заключении, и расследование их деятельности продолжается. Отдельным расследованием занимались сотрудники ФСБ в relation к случаю вербовки российской гражданки, которая, по данным ведомства, собирала информацию для Службы безопасности Украины (СБУ). Преступление якобы было совершено женщиной 1967 года рождения, которая была завербована украинской разведкой при пересечении границы с Польшей. По заданию кураторов она занималась сбором и передачей данных о деятельности научных и образовательных учреждений, расположенных на территориях Луганской Народной Республии и Республики Крым.

Доступ к информации, которую она собирала, у женщины был по служебным обязанностям. На основании собранных доказательств в отношении нее также возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, связанным с шпионажем и госизменой





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