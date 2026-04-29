ФСБ задержала диверсанта, планировавшего подрыв объектов инфраструктуры в Крыму и покушение на высокопоставленного чиновника. Также предотвращена диверсия на нефтяном предприятии в Ухте.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о предотвращении серии террористических актов на территории Республики Крым . Задержан гражданин России, 1977 года рождения, подозреваемый в подготовке диверсий против объектов критической инфраструктуры, включая газо- и электростанции, а также планировавший покушение на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

Операция по задержанию была проведена сотрудниками ФСБ во время изъятия тайника со взрывчатыми веществами. Согласно информации, предоставленной ФСБ, завербование подозреваемого украинскими спецслужбами произошло в 2025 году через популярный мессенджер Telegram. После завербования, гражданин получил задание по сбору информации об объектах, представляющих стратегическую важность для полуострова. Он осуществлял фото- и видеосъемку воинских частей, систем противовоздушной обороны, складов с горюче-смазочными материалами и других ключевых объектов инфраструктуры, передавая полученные координаты своим кураторам.

Ему было поручено не только собрать информацию, но и осуществить конкретные диверсионные акты, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе. Кураторы предоставили злоумышленнику средства поражения, включая готовое к применению радиоуправляемое взрывное устройство (СВУ) осколочно-фугасного типа массой 2 кг, а также компоненты для сборки еще двух СВУ иностранного производства. Подозреваемый провел рекогносцировку места жительства предполагаемой жертвы покушения и разработал план маскировки взрывного устройства. Планировалось, что после выполнения задания он покинет территорию России.

В ходе расследования установлено, что целью диверсий были не только объекты энергетики, но и нефтяное предприятие в Ухте, что свидетельствует о более широком плане дестабилизации ситуации в различных регионах России. Задержанный признался в получении задания от украинских спецслужб под псевдонимом Хан, в котором ему было поручено ликвидировать конкретного человека путем подрыва. Он подтвердил получение координат тайника со взрывчаткой и ее хранение у себя дома.

ФСБ России подчеркивает, что украинские спецслужбы активно используют интернет и социальные сети для поиска потенциальных исполнителей противоправных действий на территории России. В связи с этим, ведомство обращает внимание граждан на необходимость бдительности и призывает сообщать о любых подозрительных контактах или предложениях. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконный оборот взрывчатых веществ. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ предупреждает, что все лица, сотрудничающие с противником, будут привлечены к уголовной ответственности





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ФСБ Крым Теракт Диверсия Украинские Спецслужбы

United States Latest News, United States Headlines