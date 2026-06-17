ФРС США сохранил ключевую ставку на уровне 3,5-3,75%,Inflacja pozostaje выше цели

Федеральная резервная система США оставила процентную ставку без изменений, подтвердив курс на достижение ценовой стабильности в условиях устойчивого экономического роста, стабильного рынка труда и высокого госдолга.

Федеральная резервная система США приняла решение о сохранении ключевой процентной ставки в целевом диапазоне 3,5-3,75% годовых, что отражает стремление регулятора поддерживать двойной мандат, направленный на достижение максимальной занятости и стабильности цен.

Согласно официальному заявлению, экономическая активность продолжает расширяться устойчивыми темпами, несмотря на наличие внешних рисков, в то время как рынок труда демонстрирует стабильность: рост занятости соответствует приросту рабочей силы, а уровень безработицы остаётся практически неизменным. Инвестиционная активность и производительность труда сохраняются на высоком уровне. Вместе с тем, в документе особо выделяется влияние геополитических факторов, включая конфликт на Ближнем Востоке, который усиливает неопределённость для мировой экономики и отдельных отраслей.

Инфляция по-прежнему превышает целевой ориентир в 2%, что обусловлено сохраняющимися шоками предложения, в частности, в энергетическом секторе. Комитет подтвердил намерение продолжать политику, направленную на достижение ценовой стабильности. Параллельно ФРС подтвердила курс на поддержание достаточного объёма резервов в банковской системе. Отдельного внимания заслуживает ситуация с государственным долгом США: по данным Министерства финансов, в мае текущего года он увеличился на 0,24 трлн долларов и достиг 39,2 трлн долларов.

На конец фискального года 2025, завершившегося в сентябре, долг составлял 124% от ВВП, а по прогнозам МВФ к 2031 году может вырасти до 142% ВВП. Средняя ставка обслуживания госдолга на конец мая составила 3,35%, демонстрируя рост с 1,6% в 2021 году. Следует отметить, что на предыдущем заседании в апреле ставка также оставалась неизменной, а тогдашний председатель ФРС Джером Пауэлл указывал на замедление прогресса в снижении инфляции, которая тогда находилась на уровне около 3,2%.

Неудовлетворённые ожидания снижения ставки на текущем заседании сложились после ускорения инфляции в марте до 3,3% - максимального значения с мая 2024 года, что подчёркивает сложность задачи балансирования между сдерживанием цен и поддержкой экономического роста





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ФРС США Процентная Ставка Инфляция Госдолг США Денежно-Кредитная Политика Экономика США

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Известная британская исполнительница Бонни Тайлер вышла из медикаментозной комы75-летняя певица была введена в кому после тяжелой инфекции, вызвавшей перфорацию кишечника. После операции возникли осложнения, включая остановку сердца при попытке вывести её из комы. Все концерты отменены до конца августа. Команда артистки поблагодарила фанатов за поддержку.

Read more »

Freedom QJ League платит футболистам за минуты – как работает бонусная системаЮниорская лига Казахстана начисляет 75 тенге за каждую минуту на поле через карту Freedom Bank, мотивируя игроков и развивая финансовую грамотность.

Read more »

Более 5,75 миллиона детей смогут отдохнуть летом в санаториях и детских лагеряхВ 2022 году стартовала федеральная программа реконструкции летних лагерей по всей стране. В них не просто делают косметический ремонт, а полностью обновляют инфраструктуру, строят быстровозводимые корпуса-модули, оборудуют спортплощадки, залы для творчества, медкабинеты, приводят в порядок столовые.

Read more »