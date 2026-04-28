Head Topics

ФИФА вводит новые правила на ЧМ-2026: удаление за прикрытие рта и уход с поля

Футбол News

📆4/28/2026 5:51 PM
📰sportsru
96 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 63%

ФИФА планирует наказывать игроков, прикрывающих рот во время конфликтов и покидающих поле в знак протеста против судейства, на чемпионате мира по футболу 2026 года. Новые правила будут объявлены 30 апреля.

На предстоящем чемпионате мира по футбол у 2026 года ФИФА планирует ввести новые, строгие правила, направленные на поддержание дисциплины и уважения на поле. Согласно информации, опубликованной в The Times, игроки, которые будут прикрывать рот во время конфликтов с соперниками, а также те, кто покинет поле в знак протеста против судейских решений, будут немедленно удаляться с поля.

Эти меры, как ожидается, будут объявлены президентом ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Ванкувере 30 апреля. Пока что применение этих правил ограничено только ЧМ-2026, поскольку организаторы других соревнований выражают опасения относительно возможных непредвиденных последствий, например, в случае, если игрок покинет поле из-за расистских оскорблений. Данное решение ФИФА является реакцией на участившиеся случаи некорректного поведения игроков на поле.

Недавний инцидент с вингером «Бенфики» Джанлукой Престианни, дисквалифицированным за «гомофобные оскорбления» в адрес Винисиуса, где Престианни прикрывал рот футболкой, послужил одним из катализаторов для введения нового правила. Также, прецедент с Сенегалом, которому было засчитано поражение в финале Кубка Африки за уход с поля после спорного пенальти, подчеркнул необходимость четких правил в отношении протестов против судейских решений. ФИФА также планирует увеличить призовые и выплаты на ЧМ-2026, что, по мнению членов УЕФА, важно для компенсации растущих расходов на участие в турнире.

Обсуждается возможность назвать новое правило «законом Винисиуса». В связи с конгрессом ФИФА в Ванкувере, Джанни Инфантино запросил для себя кортеж безопасности, аналогичный тому, что предоставляется президентам США, включая возможность проезда на красный свет и блокировку движения. Однако, власти Ванкувера отказали в предоставлении такого уровня охраны.

Помимо новостей о правилах ЧМ-2026, в футбольном мире произошли и другие события: гендиректор «Пари НН» заявил об отставке Шпилевского из-за неудовлетворительных результатов, «Брайтон» анонсировал строительство первого в Европе стадиона исключительно для женского футбола, а «Ман Сити» выразил недовольство изменениями в расписании АПЛ. Также обсуждаются вопросы допингового скандала с Мудриком, необходимости реформ в системе VAR и травмы игрока «Халла» Матазо

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-05-02 20:59:16