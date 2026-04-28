ФИФА вводит новые правила на ЧМ-2026: удаление за прикрытие рта и уход с поля

ФИФА планирует наказывать игроков, прикрывающих рот во время конфликтов и покидающих поле в знак протеста против судейства, на чемпионате мира по футболу 2026 года. Новые правила будут объявлены 30 апреля.

На предстоящем чемпионате мира по футбол у 2026 года ФИФА планирует ввести новые, строгие правила, направленные на поддержание дисциплины и уважения на поле. Согласно информации, опубликованной в The Times, игроки, которые будут прикрывать рот во время конфликтов с соперниками, а также те, кто покинет поле в знак протеста против судейских решений, будут немедленно удаляться с поля.

Эти меры, как ожидается, будут объявлены президентом ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Ванкувере 30 апреля. Пока что применение этих правил ограничено только ЧМ-2026, поскольку организаторы других соревнований выражают опасения относительно возможных непредвиденных последствий, например, в случае, если игрок покинет поле из-за расистских оскорблений. Данное решение ФИФА является реакцией на участившиеся случаи некорректного поведения игроков на поле.

Недавний инцидент с вингером «Бенфики» Джанлукой Престианни, дисквалифицированным за «гомофобные оскорбления» в адрес Винисиуса, где Престианни прикрывал рот футболкой, послужил одним из катализаторов для введения нового правила. Также, прецедент с Сенегалом, которому было засчитано поражение в финале Кубка Африки за уход с поля после спорного пенальти, подчеркнул необходимость четких правил в отношении протестов против судейских решений. ФИФА также планирует увеличить призовые и выплаты на ЧМ-2026, что, по мнению членов УЕФА, важно для компенсации растущих расходов на участие в турнире.

Обсуждается возможность назвать новое правило «законом Винисиуса». В связи с конгрессом ФИФА в Ванкувере, Джанни Инфантино запросил для себя кортеж безопасности, аналогичный тому, что предоставляется президентам США, включая возможность проезда на красный свет и блокировку движения. Однако, власти Ванкувера отказали в предоставлении такого уровня охраны.

Помимо новостей о правилах ЧМ-2026, в футбольном мире произошли и другие события: гендиректор «Пари НН» заявил об отставке Шпилевского из-за неудовлетворительных результатов, «Брайтон» анонсировал строительство первого в Европе стадиона исключительно для женского футбола, а «Ман Сити» выразил недовольство изменениями в расписании АПЛ. Также обсуждаются вопросы допингового скандала с Мудриком, необходимости реформ в системе VAR и травмы игрока «Халла» Матазо





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Хави Симонс пропустит ЧМ-2026 из-за травмы: «У меня разбито сердце»Хавбек сборной Нидерландов Хави Симонс сообщил, что пропустит ЧМ-2026 из-за травмы колена.

Read more »

Болельщики оценили Гран-при Китая и Японии-2026 гораздо выше прошлогодних (F1 Fan Voice)Издание The Race поделилось данными F1 Fan Voice по первым гонкам сезона-2026 «Формулы-1».

Read more »

Стефано Доменикали: «Подавляющему большинству зрителей «Ф-1» все равно на джоули, суперклиппинг. Они не понимают, о чем мы говорим»Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал разочарование «ядерных» болельщиков в регламенте-2026.

Read more »

Заместитель руководителя «Мерседеса»: «Для Антонелли один прошлый сезон равен трем годам в «Ф-1»Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд высказался о результатах Андреа Кими Антонелли в начале сезона-2026.

Read more »

Селебрини, Шайфли, Райлли, Барзэл и Маккенна сыграют за сборную Канады на ЧМ-2026 (Даррен Дрегер)Нападающий «Сан-Хосе» Макклин Селебрини сыграет за сборную Канады на ЧМ-2026.

Read more »

Спецпосланник Трампа об Италии на ЧМ: «Шансы более 50%. Иранские игроки очень желанны, но некоторым людям лучше не приезжать в США. Решение за Инфантино и Трампом»Паоло Дзамполли, специальный посланник президента США Дональда Трампа, оценил возможность участия сборной Италии в ЧМ-2026 .

Read more »