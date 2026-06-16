ФБР и американские правоохранительные структуры предотвратили террористический акт против UFC в Белом доме

Совместными усилиями ФБР и американских правоохранительных структур предотвращен террористический акт, готовившийся против турнира UFC, состоявшегося на территории Белого дома. Пятерым участникам преступной группы было задержано, а всего было установлено 23 соучастника.
Москва, 16 июня - АиФ-Москва. ФБР совместно с американскими правоохранительными структурами предотвратило террористический акт, готовившийся против турнира UFC , состоявшегося на территории Белого дома. Материал Fox 56 перевел aif.ru.
Согласно данным источника, в понедельник стражи правопорядка задержали пятерых участников преступной группы, а всего было установлено 23 соучастника. По сведениям следствия, замысел нападавших предполагал применение начиненных взрывчаткой БПЛА против близлежащих строений с целью вызвать панику и массовую эвакуацию, после чего снайперы должны были открыть огонь по толпе. Завершающей стадией планировался штурм ограды президентской резиденции. Спецслужбы получили информацию о готовящемся преступлении за пять дней до турнира, после чего в Цинциннати был задержан один из подозреваемых.
В ходе расследования была обнаружена переписка в мессенджере, где по меньшей мере 23 человека обсуждали детали атаки. Один из фигурантов дела признался, что мишенями должны были стать представители «капиталистической элиты», крупные бизнесмены и политические деятели. Соревнования UFC в Вашингтоне состоялись в ночь на 15 июня на специально возведенной арене на Южной лужайке Белого дома. Турнир был организован в честь дня рождения президента США Дональда Трампа и приурочен к предстоящему Дню независимости.
Ранее сообщалось, что новым чемпионом UFC стал американский боец Джастин Гейджи. Оцените материал ОбществоБезопасностьUFCБелый домСША ФБРатака дроно
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