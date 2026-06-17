ФАС поручила усиленный контроль продажи топлива аграриям, возбудила дело против нефтетрейдеров

Федеральная антимонопольная служба поручила своим территориальным подразделениям взять под усиленный контроль продажу топлива аграриям. Соответствующее распоряжение уже направлено в 11 региональных управлений.Территориальным органам необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с АЗС. Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ. При малейших признаках нарушений территориальным органам рекомендовано действовать без промедлений и оперативно запускать механизмы антимонопольного реагирования. Помимо этого, управлениям ФАС совместно с региональными властями поручено составить перечень аграрных предприятий и определить их реальную потребность в топливе. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трёх нефтетрейдеров, заподозрив их в сговоре на биржевых торгах . Под проверку попали компании «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел». Поводом для разбирательства стали результаты внеплановых выездных проверок. Сотрудники ФАС выявили факты, указывающие на координацию действий между организациями при заключении биржевых сделок.

Федеральная антимонопольная служба поручила своим территориальным подразделениям взять под усиленный контроль продажу топлива аграриям. Соответствующее распоряжение уже направлено в 11 региональных управлений. Территориальным органам необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с АЗС .

Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ. При малейших признаках нарушений территориальным органам рекомендовано действовать без промедлений и оперативно запускать механизмы антимонопольного реагирования. Помимо этого, управлениям ФАС совместно с региональными властями поручено составить перечень аграрных предприятий и определить их реальную потребность в топливе. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трёх нефтетрейдеров, заподозрив их в сговоре на биржевых торгах .

Под проверку попали компании «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел». Поводом для разбирательства стали результаты внеплановых выездных проверок. Сотрудники ФАС выявили факты, указывающие на координацию действий между организациями при заключении биржевых сделок





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