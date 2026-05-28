ФАС предлагает новые правила формирования стоимости техосмотра: минимум 1 500 рублей и расширенная тарифная вилка

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа, который предполагает привлечение операторов к ценообразованию, установление минимального тарифа в 1 500 рублей и повышение верхнего предела до 1 155 рублей, а также снижение порога участия до 35 % компаний.

Москва, 28 мая - Федеральная антимонопольная служба России представила проект приказа, который подразумевает существенное изменение порядка формирования стоимости технического осмотра (ТО) легковых автомобилей. Согласно новому регламенту, ФАС планирует активнее привлекать к процессу ценообразования операторов технического осмотра, предоставляя им возможность формировать тарифы совместно с государством.

Если же часть автосервисов решит отказаться от участия в формировании цены, ведомство оставляет за собой право установить фиксированную минимальную стоимость - 1 500 рублей за проверку одного легкового автомобиля. Такой подход, по мнению регулятора, позволит обеспечить базовую доступность услуги для потребителей, одновременно поддерживая конкуренцию среди операторов. В текущей системе расчёт тарифов в регионах проводится на основе данных, получаемых от местных операторов ТО.

Они обязаны предоставить сведения о своих издержках - заработная плата персонала, амортизация оборудования, расходы на аренду помещений и прочие затраты, связанные с проведением диагностики. По правилам, информацию должны предоставить не менее половины (50 %) зарегистрированных компаний. В случае, если эта квота не будет достигнута, цена будет индексироваться с учётом инфляционных показателей, что может привести к росту тарифов без учёта реальных издержек участников рынка.

Чтобы стимулировать большее число операторов к предоставлению данных, ФАС предлагает снизить требуемую долю до 35 %, тем самым облегчая процесс сбора информации и ускоряя формирование рыночных цен. Помимо изменения механизма сбора данных, проект приказа предусматривает расширение тарифной вилки. На сегодняшний день максимальный лимит стоимости ТО для легковых автомобилей составляет 913 рублей. Предлагаемая ведомством новая верхняя граница - 1 155 рублей.

При этом 500‑рублевая государственная пошлина за оформление электронной диагностической карты, а также налог на добавленную стоимость, включаемый в расчет тарифов, будут исключены из конечной цены для потребителя. Это означает, что окончательная стоимость услуги будет формироваться только на основе расходов операторов, без дополнительных надбавок, что должно повысить её прозрачность. Публичное обсуждение проекта будет продолжаться до 16 июня, после чего ФАС примет окончательное решение и издаст соответствующий приказ.

Эксперты уже предупредили, что новые правила потребуют от автосервисов более тщательной бухгалтерской отчётности и готовности к взаимодействию с регулятором. Тем не менее, ожидается, что введение более гибкой системы ценообразования улучшит конкурентоспособность рынка технического осмотра, а также сделает процесс более понятным и предсказуемым для владельцев автомобилей





