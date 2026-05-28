Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

У граждан появился способ мгновенно отключить рекламные звонки без согласия абонента

IT News

У граждан появился способ мгновенно отключить рекламные звонки без согласия абонента
Рекламные ЗвонкиСогласие АбонентаЗакон
📆5/28/2026 12:25 AM
📰РИА Новости
44 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 59%

С сентября 2025 года у граждан появился способ мгновенно отключить рекламные звонки без согласия абонента. Назойливые рекламные звонки без согласия абонента незаконны, и с сентября 2025 года у граждан появился способ отключить их мгновенно. Об этом "Массовый обзвон с рекламой без предварительного согласия абонента противоречит закону, и бремя доказывания согласия лежит на звонящем. У абонента есть право отключить массовые обзвоны через личный кабинет оператора или самозапрет на "Госуслугах". Этот вариант работает мгновенно", — пояснил эксперт. По словам Хрулева, каждый такой звонок грозит компании штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а при рекламе кредитов — до 1,6 миллиона. Жалобу можно подать в ФАС, приложив детализацию, скриншот и запись разговора. Также стоит обращаться в Роскомнадзор, если звонящий использует личные данные без разрешения. Новые правила позволяют защититься от спама без долгого ожидания.

С сентября 2025 года у граждан появился способ мгновенно отключить рекламные звонки без согласия абонента. Назойливые рекламные звонки без согласия абонента не закон ны, и с сентября 2025 года у граждан появился способ отключить их мгновенно.

Об этом "Массовый обзвон с рекламой без предварительного согласия абонента противоречит закону, и бремя доказывания согласия лежит на звонящем. У абонента есть право отключить массовые обзвоны через личный кабинет оператора или самозапрет на "Госуслугах". Этот вариант работает мгновенно", — пояснил эксперт. По словам Хрулева, каждый такой звонок грозит компании штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а при рекламе кредитов — до 1,6 миллиона.

Жалобу можно подать в ФАС, приложив детализацию, скриншот и запись разговора. Также стоит обращаться в Роскомнадзор, если звонящий использует личные данные без разрешения. Новые правила позволяют защититься от спама без долгого ожидания. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Рекламные Звонки Согласие Абонента Закон Штраф Спам

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Манчестер Юнайтед, 12 января 2025 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 1 : 1 ДВМанчестер Юнайтед, 12 января 2025 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 1 : 1 ДВАрсенал - Манчестер Юнайтед, 12 января 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Кубок Англии 2024/2025
Read more »

Славия П, 23 января 2025 - итоговый счет 2 : 0 и результаты матчаСлавия П, 23 января 2025 - итоговый счет 2 : 0 и результаты матчаПАОК - Славия П, 23 января 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Лига Европы 2024/2025
Read more »

Рейнджерс, 23 января 2025 - итоговый счет 2 : 1 и результаты матчаРейнджерс, 23 января 2025 - итоговый счет 2 : 1 и результаты матчаМанчестер Юнайтед - Рейнджерс, 23 января 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Лига Европы 2024/2025
Read more »

Иордания, 24 января 2025 - итоговый счет 1 : 0 и результаты матча - Товарищеские матчи (клубы) — 2025Иордания, 24 января 2025 - итоговый счет 1 : 0 и результаты матча - Товарищеские матчи (клубы) — 2025Зенит - Иордания, 24 января 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Read more »

СМИ сообщили о потерях ВСУ за семь месяцев 2025 годаСМИ сообщили о потерях ВСУ за семь месяцев 2025 годаТАСС: потери ВСУ за семь месяцев 2025 года превысили 300 тысяч человек
Read more »

Наступательное укрепление: Путин оценил итоги года на коллегии МинобороныНаступательное укрепление: Путин оценил итоги года на коллегии МинобороныРоссийская армия в 2025-м освободила больше 300 населенных пунктов, а потенциал ВСУ снизился на треть
Read more »



Render Time: 2026-05-28 03:26:33