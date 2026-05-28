С сентября 2025 года у граждан появился способ мгновенно отключить рекламные звонки без согласия абонента. Назойливые рекламные звонки без согласия абонента незаконны, и с сентября 2025 года у граждан появился способ отключить их мгновенно. Об этом "Массовый обзвон с рекламой без предварительного согласия абонента противоречит закону, и бремя доказывания согласия лежит на звонящем. У абонента есть право отключить массовые обзвоны через личный кабинет оператора или самозапрет на "Госуслугах". Этот вариант работает мгновенно", — пояснил эксперт. По словам Хрулева, каждый такой звонок грозит компании штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а при рекламе кредитов — до 1,6 миллиона. Жалобу можно подать в ФАС, приложив детализацию, скриншот и запись разговора. Также стоит обращаться в Роскомнадзор, если звонящий использует личные данные без разрешения. Новые правила позволяют защититься от спама без долгого ожидания.

Жалобу можно подать в ФАС, приложив детализацию, скриншот и запись разговора. Также стоит обращаться в Роскомнадзор, если звонящий использует личные данные без разрешения. Новые правила позволяют защититься от спама без долгого ожидания.





