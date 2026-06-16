У берегов Приморья резко увеличилось число крупных хищных акул

За последние три месяца океанологи Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета зафиксировали в заливе Петра Великого больше белых акул и акул мако, чем за предыдущие пять лет.

За последние три месяца океанологи Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета зафиксировали в заливе Петра Великого больше белых акул и акул мако, чем за предыдущие пять лет.

Первые тревожные сигналы поступили в конце мая, когда рыбаки выловили в районе острова Путятин акулу мако, что для этих вод считается экстраординарным. Главной причиной появления акул у берегов Приморья считают аномальную жару, накрывшую Дальний Восток в начале лета. За последние 60 лет температура воздуха во Владивостоке увеличилась на 1,5 градуса. Вслед за воздухом прогрелась и вода: температура поверхностного слоя Японского моря в летние месяцы в среднем выросла на 1,2-1,7 градуса по сравнению с показателями 1980-х годов.

Такое значение для морских экосистем считают колоссальным. Вторым фактором появления акул называют нашествие тунцов у берегов Приморья, которые являются кормом для акул. Ранее стало известно о нашествии ядовитых рыб у побережья Владивостока. Экологи считают, что аномальная жара и изменение климата привели к изменениям в морских экосистемах и привели к увеличению численности акул у берегов Приморья. Это может иметь серьезные последствия для рыбного промысла и экосистемы моря





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