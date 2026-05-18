У Трампа был в соцсети изображение с инопланетянином, созданное искусственным интеллектом

На снимке, сделанном с помощью ИИ, изображён Трамп, пришелец высокого роста, военный и люди в тёмных очках и костюмах. Трамп также планирует созвать свою команду по нацбезопасности для обсуждения вариантов военных действий против Ирана.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором он изображён вместе с инопланетянином . Фотография сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. На ней запечатлены Трамп, пришелец высокого роста, военный и люди в тёмных очках и костюмах.

ИИ-снимок якобы «сделан» на военной базе. Частично его закрывает палец фотографа. Напомним, в этом году Трамп поручил Пентагону рассекретить документы, связанные с инопланетянами и НЛО. В мае Министерство войны Соединённых Штатов начало публикацию ранее засекреченных материалов, связанных с неопознанными летающими объектами и аномальными явлениями.

Так, на официальном сайте Пентагона был размещён первый пакет документов, включающий более 160 файлов. В документах есть сведения о «существах небольшого роста, якобы наблюдавшихся в 1960-х годах». По словам очевидцев, их рост составляет от 107 до 122 сантиметров, они якобы были одеты в скафандры и шлемы





