Ушла из жизни советская и российская актриса Елена Глебова

19 мая 2024 года скончалась актриса Елена Глебова, дочь знаменитого Петра Глебова. Ей было 67 лет.

19 мая 2024 года ушла из жизни Елена Глебова , советская и российская актриса , дочь легендарного Петра Глебова, исполнившего роль Григория Мелехова в фильме Тихий Дон.

Ей было 67 лет. О её смерти сообщили родственники и коллеги. Поклонники в социальных сетях вспоминают её работы и выражают соболезнования. Многие отмечают, что она была не только талантливой актрисой, но и красивой женщиной.

Елена Глебова родилась 28 июля 1956 года в Москве. Интересно, что её отец не смог присутствовать при рождении дочери: в тот день решалась его судьба - его утвердили на роль Григория Мелехова в Тихом Доне. Мать актрисы Марина Левицкая сначала подумала, что муж обиделся, так как хотел сына, но позже он передал записку с объяснениями. Этот случай стал семейной легендой.

Елена росла в творческой атмосфере, с детства впитывая любовь к искусству. После окончания школы она поступила в Школу-студию МХАТ, где проявила яркий талант. Её однокурсники вспоминали её как целеустремлённую и трудолюбивую студентку. Уже на первом курсе она получила роль в спектакле, что было редкостью.

Елена Глебова окончила Школу-студию МХАТ и до 1999 года служила в МХАТ имени М. Горького. Ещё будучи студенткой, она получила одну из главных ролей в многосерийном фильме Соль земли, продолжении Строговых, где сыграла Ульяну Лисицыну. Эта работа принесла ей известность и признание критиков. Среди других известных работ актрисы - детектив Ипподром, историческая драма На крутизне и остросюжетный фильм Ответный ход, который является второй частью дилогии, начатой фильмом В зоне особого внимания.

В этих фильмах она проявила себя как разноплановая актриса, способная играть как лирических, так и драматических персонажей. В 2000-х годах она снималась в сериалах: Салон красоты, Капитанские дети, Райские яблочки, Вкус граната, Авантюристка, А у нас во дворе, До смерти красива, Триггер и других. Её актерский талант был отмечен зрителями и критиками. Она также занималась педагогической деятельностью, передавая свой опыт молодым актёрам.

Коллеги по театру выразили глубокие соболезнования семье, друзьям и ученикам Елены Глебовой. Они отметили её огромный вклад в искусство как на сцене, так и в педагогике. Она была не только актрисой, но и преподавателем, воспитавшим несколько поколений артистов. Её уход - большая потеря для российской культуры.

Поклонники пишут о том, что уход актрисы - большая потеря, и вспоминают её лучшие роли. Многие отмечают, что она была красивой женщиной и замечательной актрисой, и выражают сожаление, что после середины 80-х годов она мало снималась. Елена Глебова останется в памяти зрителей как яркая представительница актерской династии, продолжившая традиции своего отца. Её имя навсегда связано с классикой советского и российского кинематографа.

Прощание с актрисой пройдёт в закрытом кругу, как того хотели её родные. Она оставила после себя богатое творческое наследие, которое будет вдохновлять новые поколения. В театре отметили, что её вклад в искусство огромен, и она всегда будет примером преданности своему делу. Елена Глебова прожила жизнь, полную творческих поисков и достижений.

Её талант, красота и доброта навсегда останутся в сердцах тех, кто знал её лично или видел на экране. Светлая память о ней сохранится в фильмах и спектаклях, где она играла. Её уход - невосполнимая утрата для всего театрального сообщества и киноиндустрии. Коллеги вспоминают её как отзывчивого человека и профессионала высокого класса.

Её студенты говорят о ней как о строгом, но справедливом педагоге, который умел раскрыть талант каждого. Елена Глебова навсегда вписана в историю отечественного искусства

