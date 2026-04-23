Ушел из жизни известный журналист и режиссер Алексей Пиманов

В возрасте 65 лет скончался известный журналист и режиссер Алексей Пиманов. Его уход стал большой потерей для российского медиасообщества. Соболезнования выразили президент России, министр обороны и руководство Пятого канала.
С глубокой скорбью сообщается о кончине выдающегося журналист а и режиссер а Алексея Викторовича Пиманова, скончавшегося 23 апреля на 65-м году жизни. Эта трагическая новость потрясла российское медиа сообщество, вызвав волну соболезнований от коллег, друзей и поклонников его таланта.
Алексей Пиманов был не просто профессионалом своего дела, он был человеком, чье имя стало символом честности, принципиальности и преданности журналистике. Его вклад в развитие отечественного телевидения трудно переоценить. Он оставил после себя богатое наследие, состоящее из множества ярких и запоминающихся телевизионных проектов, которые на протяжении многих лет находили отклик в сердцах зрителей. Пиманов был известен своим умением находить подход к людям, его отличали искренность, доброта и готовность всегда прийти на помощь.
Он был наставником для многих молодых журналистов, щедро делился своим опытом и знаниями, вдохновляя их на новые свершения. Его уход – это невосполнимая потеря для всех, кто знал и ценил его. Генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Алексея Пиманова, подчеркнув, что известие об уходе коллеги отозвалось болью в сердце каждого журналиста.
Шалимов отметил, что Пиманов был человеком, чье имя стало частью профессии, а его присутствие в медиапространстве – источником уверенности и опоры для многих. Он особо подчеркнул масштаб опыта Пиманова, а также его редкое человеческое качество – умение быть рядом, слышать и поддерживать. Весь коллектив Пятого канала присоединился к выражению скорби. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким и родным Алексея Пиманова.
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов назвал Пиманова настоящим патриотом, высоко оценив его вклад в развитие российской журналистики и подчеркнув, что его работа заслуживает глубокого уважения. Эти слова свидетельствуют о признании заслуг Алексея Пиманова на государственном уровне и о его значимости для страны. Коллеги и друзья вспоминают его как порядочного, умного и невероятно работоспособного человека, лучшего из которых они не знали. Алексей Пиманов посвятил свою жизнь журналистике, пройдя путь от корреспондента до режиссера и телеведущего.
Он работал на различных телеканалах, зарекомендовав себя как талантливый и ответственный профессионал. Его проекты отличались высоким качеством, глубоким анализом и объективностью. Он всегда стремился к правде, не боялся поднимать острые вопросы и отстаивать свои убеждения. Смерть наступила в результате сердечной недостаточности, что стало неожиданностью для всех, кто его знал.
Коллега Пиманова, оператор-постановщик Сергей Комаров, с которым он сотрудничал с 1998 года, поделился воспоминаниями о телеведущем, подчеркнув его выдающиеся человеческие качества. Комаров отметил, что Пиманов был не только талантливым журналистом, но и прекрасным человеком, с которым было легко и приятно работать. Его уход оставил огромную пустоту в сердцах тех, кто его знал и ценил. Память об Алексее Пиманове навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и зрителей.
Его имя будет жить в его работах, которые продолжат вдохновлять и учить новые поколения журналистов. Светлая память об Алексее Викторовиче Пиманове
