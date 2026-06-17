Ушел из жизни летчик‑космонавт и депутат Александр Самокутяев

Известный советник в космосе и депутат Госдумы Александр Самокутяев умер в 56 лет, оставив после себя наследие в авиации, космонавтике и политике. Руководители Пензенской области отдали дань уважения и подчеркнули его роль в развитии региона.

Москва, 17 июня - АиФ‑Москва. В правительстве Пензенской области подтвердили, что известный летчик‑космонавт и депутат Государственной Думы Александр Самокутяев скончался в возрасте 56 лет. В некрологе, размещённом на официальном сайте администрации, подчёркнуто, что Александр Михайлович внес значительный вклад в популяризацию пензенского края и в улучшение условий жизни жителей своего родного региона.

Губернатор Олег Мельниченко, председатель регионального Заксобрания Вадим Супиков, глава города Пенза Олег Денисов, а также врио председателя Пензенской гордумы Сергей Васянин и другие представители власти выразили соболезнования семье и близким умершего, отметив его выдающиеся заслуги перед отечеством. Причины скоропостижной кончины официально не разглашаются, однако глава администрации отметил, что Самокутяева помнят как человека с безупречной репутацией и преданным патриотизмом





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Александр Самокутяев Космонавтика Пензенская Область Госдума Авиация

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