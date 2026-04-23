Известный журналист и ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни. Выражения соболезнований от президента, министра обороны и других официальных лиц.

Ушла из жизни выдающаяся личность в российской журналистике и медиаиндустрии – Алексей Викторович Пиманов. 23 апреля стало известно о его внезапной кончине, вызванной проблемами с сердцем.

Ему было 64 года. Эта трагическая новость вызвала широкий резонанс и волну соболезнований от высокопоставленных лиц государства, коллег по цеху и поклонников его творчества. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов выразил глубокие соболезнования в связи с утратой, назвав Пиманова настоящим патриотом, талантливым режиссером, сценаристом и журналистом. Он особо отметил вклад Алексея Викторовича в развитие медиахолдинга «Красная звезда», подчеркнув, что под его руководством была собрана команда высококлассных профессионалов, демонстрировавших высокую эффективность в своей работе.

Белоусов подчеркнул, что вклад Пиманова в отечественную журналистику заслуживает самого глубокого уважения и признания. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин также присоединился к выражению скорби. Он отметил тесное и плодотворное сотрудничество с Алексеем Пимановым в рамках программы «Человек и закон», подчеркнув, что многие сюжеты создавались при непосредственном участии следователей, что способствовало укреплению доверия граждан к работе правоохранительных органов.

Бастрыкин особо отметил, что Пиманов всегда придерживался принципов объективности, беспристрастности и справедливости в своей работе, и его кончина – это невосполнимая утрата для всего следственного сообщества. Он также подчеркнул, что с Пимановым связывали не только профессиональные, но и дружеские отношения. Алексей Пиманов – это имя, которое более четверти века было неразрывно связано с программой «Человек и закон». Он был не просто ведущим, но и ее душой, создателем уникального формата, который завоевал любовь и доверие миллионов зрителей.

Программа «Человек и закон» стала площадкой для освещения самых острых социальных проблем, расследования резонансных преступлений и защиты прав граждан. Пиманов умел говорить с людьми на понятном языке, доносить до них правду и вызывать сочувствие к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Помимо работы на телевидении, Алексей Пиманов был талантливым режиссером и сценаристом, автором множества фильмов и телепроектов.

Он руководил медиахолдингом «Красная звезда», где также сумел создать эффективную команду и реализовать ряд важных проектов, направленных на укрепление обороноспособности страны и повышение престижа Вооруженных Сил. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Алексея Пиманова, выразив глубокую скорбь в связи с его уходом из жизни. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новость о смерти телеведущего внезапной и шокирующей, подчеркнув его значительный вклад в развитие российской журналистики.

Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный, в интервью «Известиям» назвал Пиманова одним из величайших патриотов нашего времени, человеком, который искренне любил свою страну и посвятил свою жизнь служению ей. Смерть Алексея Пиманова – это огромная потеря для всей российской медиаиндустрии и для всех, кто ценит честную, объективную и профессиональную журналистику. Его вклад в развитие отечественного телевидения невозможно переоценить.

Он был не только талантливым журналистом и режиссером, но и человеком с большим сердцем, который всегда стремился к справедливости и правде. Программа «Человек и закон» под его руководством стала своеобразным зеркалом российской действительности, отражающим все ее проблемы и противоречия. Пиманов умел находить общий язык с людьми разных профессий и социальных слоев, что позволяло ему создавать сюжеты, которые затрагивали самые важные вопросы жизни общества. Его работа отличалась высоким профессионализмом, вниманием к деталям и стремлением к объективности.

Он всегда старался представить разные точки зрения на проблему, чтобы зрители могли сами сделать выводы. Алексей Пиманов был человеком, который не боялся говорить правду, даже если она была неприятной. Он всегда отстаивал свои принципы и не шел на компромиссы с совестью. Его смелость и принципиальность вызывали уважение у коллег и зрителей.

Память об Алексее Викторовиче Пиманове навсегда останется в сердцах тех, кто знал его и ценил его талант. Его творческое наследие будет продолжать вдохновлять новые поколения журналистов и режиссеров





