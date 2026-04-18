Российский спортивный мир скорбит: на 74-м году жизни скончался Виктор Иванович Семенов, заслуженный тренер России, многолетний руководитель петербургской СДЮСШОР «Купчинский олимп» и уважаемый член исполкома Российской федерации баскетбола. Его вклад в развитие отечественного баскетбола неоценим, он воспитал плеяду выдающихся спортсменов, среди которых олимпийский призер Андрей Кириленко.

Российский баскетбол понеc невосполнимую утрату. На 74-м году жизни скончался Виктор Иванович Семенов, человек, чья жизнь была неразрывно связана с игрой миллионов. Заслуженный тренер России, почетный работник физической культуры Российской Федерации и активный член исполнительного комитета Российский федерации баскетбол а (РФБ), он оставил после себя огромное наследие в виде множества воспитанных им спорт сменов и развитой инфраструктуры.

Виктор Семенов посвятил баскетболу практически всю свою сознательную жизнь. Его профессиональный путь начался в 1983 году в стенах петербургской Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) «Купчинский олимп». Под его чутким руководством школа не просто существовала, но и процветала на протяжении более чем сорока лет. Семенов был не просто администратором, он был настоящим наставником, который умел разглядеть талант и помочь юным дарованиям раскрыть свой потенциал. Среди его воспитанников – звезды мирового масштаба. Нельзя не упомянуть Андрея Кириленко, бронзового призера Олимпийских игр в составе сборной России, и Ирину Плешакову, серебряного призера чемпионата мира. Эти имена говорят сами за себя, демонстрируя уровень тренерского мастерства и дальновидности Виктора Ивановича. Он умел создавать атмосферу, в которой спортсмены росли не только физически, но и морально, готовясь к покорению самых высоких вершин.

Деятельность Виктора Семенова была отмечена многочисленными наградами и почетными знаками, свидетельствующими о его неоценимом вкладе в развитие спорта. Он был удостоен медали «За трудовую доблесть», почетных знаков «Ветеран труда», «Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации», а также «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга». Эти награды – лишь внешнее подтверждение его внутренней преданности делу, его бесконечной энергии и искренней любви к баскетболу. Его уход – это большая потеря для всего российского спортивного сообщества, для тех, кто знал его лично, для молодых тренеров, для будущих поколений баскетболистов. Светлая память о Викторе Ивановиче Семенове навсегда сохранится в сердцах тех, кто ценит настоящее служение спорту и преданность своему делу.

Следует отметить, что новость о его кончине пришла вскоре после сообщения о смерти другого выдающегося баскетболиста, бронзового призера чемпионата мира 1978 года Оскара Шмидта, которому было 68 лет. Эта череда утрат напоминает нам о хрупкости жизни и о важности сохранения памяти о великих людях, внесших свой вклад в историю спорта.





