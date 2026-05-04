Head Topics

Ушел из жизни председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачёв

Общество News

Ушел из жизни председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачёв
БашкортостанКонстантин ТолкачёвГоссобрание
📆5/4/2026 7:57 AM
📰lifenews_ru
154 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 93% · Publisher: 68%

Константин Борисович Толкачёв, многолетний председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, скончался после продолжительной болезни. Губернатор Радий Хабиров выразил глубокие соболезнования и распорядился организовать достойную церемонию прощания.

С глубокой скорбью сообщается о кончине Константина Борисовича Толкачёва, многолетнего председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан . Уход выдающегося политика и государственного деятеля произошел минувшей ночью после продолжительной и тяжелой болезни.

Радий Хабиров, глава республики, выразил глубочайшие соболезнования родным и близким, подчеркнув мужество и стойкость, проявленные Константином Борисовичем в последние годы борьбы с недугом. По словам губернатора, Толкачёв никогда не жаловался, ведя себя достойно и как настоящий офицер, как генерал, несмотря на серьезные испытания, выпавшие на его долю. Недавно, в связи с резким ухудшением состояния здоровья, Константин Борисович перенес сложную хирургическую операцию в престижной московской клинике имени Н.И. Бурназяна, однако, к сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь.

Константин Борисович Толкачёв оставил неизгладимый след в истории Республики Башкортостан. Его политическая биография насчитывает десятилетия служения народу и региону. Он прошел путь от службы в органах внутренних дел, где проявил себя как принципиальный и честный офицер, до руководства высшим законодательным органом республики. На протяжении более двух десятилетий, с 1999 года, Константин Борисович возглавлял Государственное Собрание – Курултай, внеся неоценимый вклад в развитие законодательной базы региона, укрепление демократических институтов и повышение благосостояния граждан.

Под его руководством были приняты десятки важных законов, направленных на социально-экономическое развитие Башкортостана, поддержку предпринимательства, развитие образования и здравоохранения. Он был известен своим умением находить компромиссы, объединять различные политические силы для достижения общих целей и отстаивать интересы республики на федеральном уровне. Его мудрое руководство и опыт были востребованы в самые сложные периоды, и он всегда находил верные решения, способствующие стабильности и процветанию региона.

Смерть Константина Борисовича Толкачёва стала тяжелой утратой не только для его семьи и друзей, но и для всего народа Башкортостана. Радий Хабиров распорядился организовать достойную церемонию прощания с выдающимся политиком, подчеркнув его заслуги перед республикой и уважение, которым он пользовался в обществе. В настоящее время власти республики решают вопрос о месте проведения похорон, чтобы все желающие могли отдать дань уважения Константину Борисовичу.

Эта трагическая новость последовала вскоре после ухода из жизни первого президента Республики Тыва Шериг-оола Ооржака, что еще больше омрачило общественную атмосферу. Владислав Ховалыг, действующий глава Республики Тыва, также выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Константина Борисовича, назвав его уход невосполнимой потерей для всего региона. Константину Борисовичу Толкачёву было 83 года. Его жизнь и деятельность являются ярким примером служения Родине, преданности своему делу и высокой моральной ответственности.

Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто знал его и работал с ним. Его вклад в развитие Башкортостана будет оценен по достоинству, а его имя будет увековечено в истории республики. Он был не просто политиком, а настоящим лидером, который заботился о благополучии своего народа и стремился к лучшему будущему для своей республики

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Башкортостан Константин Толкачёв Госсобрание Курултай Смерть Радий Хабиров Политика Недвижимость

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-04 10:56:54