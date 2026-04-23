Ушел из жизни Алексей Пиманов: соболезнования от Игоря Мальцева

Писатель Игорь Мальцев выразил глубокие соболезнования в связи со смертью журналиста, режиссера и телеведущего Алексея Пиманова, отметив его преданность профессии и уникальное сочетание креативности и организаторских талантов.

С кончиной Алексея Пиманова, выдающегося журналиста, режиссера, продюсера и телеведущего, российское медиа сообщество понесло тяжелую утрату. Игорь Мальцев , известный писатель, публицист и постоянный автор RT на русском, выразил глубокие соболезнования в связи с этой трагической новостью.

Мальцев подчеркнул, что Алексей Пиманов принадлежал к уникальному поколению профессионалов, которые не пришли в профессию по указке или по знакомству, а прошли путь от самых низов, от осветителей и видеоинженеров, до режиссеров, сценаристов и ведущих. Это было поколение, для которого телевидение было не просто работой, а делом всей жизни, страстью и призванием. Они не стремились к мгновенному успеху, а упорно осваивали ремесло, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице благодаря своему таланту и трудолюбию.

Пиманов был ярким представителем этой школы, настоящим фанатом своего дела, посвятившим ему всю свою энергию и творческий потенциал. Игорь Мальцев особо отметил редкую способность Алексея Пиманова гармонично сочетать креативность и организаторские навыки. Он никогда не ставил одно в ущерб другому, а умело находил баланс между творческим поиском и эффективным управлением. Даже занимая высокие посты в управленческой иерархии российского телевидения, Пиманов не отрывался от практической работы, от съемочной площадки, от непосредственного участия в создании телевизионного продукта.

Это требовало огромной самоотдачи и любви к профессии, но Алексей справлялся с этим блестяще. Он по-настоящему любил телевидение, и телевидение отвечало ему взаимностью, признавая его талант и вклад в развитие отечественного медиапространства. Мальцев подчеркнул, что такая преданность своему делу встречается все реже, и что Алексей Пиманов был примером для многих молодых специалистов, стремящихся к профессиональному росту и совершенству. Его уход – это невосполнимая потеря для всей отрасли.

Смерть Алексея Пиманова стала шокирующей и неожиданной для всех, кто его знал и работал с ним. Игорь Мальцев отметил, что это произошло в самый неподходящий момент, когда его опыт, энергия и креативность были особенно востребованы страной. В условиях современных вызовов и перемен, когда российское телевидение нуждается в новых идеях и подходах, уход такого талантливого и опытного профессионала – это серьезный удар.

Мальцев выразил глубокие соболезнования близким и родным Алексея Пиманова, а также всей профессии, которая лишилась еще одного мастера своего дела. Он подчеркнул, что Пиманов был обречен стать учителем для новых поколений, передать им свой опыт и знания, но судьба распорядилась иначе. Его наследие будет жить в его работах и в памяти тех, кто его знал и ценил. Это потеря для всех нас, для всей страны, для всех, кто ценит качественное и профессиональное телевидение.

В заключение, Мальцев еще раз выразил свои искренние соболезнования и подчеркнул, что память об Алексее Пиманове будет вечной





