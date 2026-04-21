Ушел из жизни обладатель премии Оскар, аргентинский режиссер Луис Пуэнсо

На 81-м году жизни скончался культовый режиссер Луис Пуэнсо, чья картина Официальная история стала символом аргентинского кинематографа и принесла стране первый Оскар.

В аргентинской столице Буэнос-Айресе на 81-м году жизни ушел из жизни легендарный кинорежиссер Луис Пуэнсо , чье творчество оставило неизгладимый след в мировой культуре и истории латиноамериканского кинематограф а. Печальное известие о кончине мастера 21 апреля подтвердила газета La Nacion, опираясь на официальное заявление Аргентинского общества авторов и издателей (SGAE).

В сообщении организации выражается глубокая скорбь по поводу утраты выдающегося сценариста, продюсера и режиссера, который был не только талантливым автором, но и активным общественным деятелем. Хотя причины смерти кинематографиста официально не были озвучены, представители медиасообщества уже называют этот день трагическим для всей страны. Луис Пуэнсо родился в 1946 году в Буэнос-Айресе. Его профессиональный путь начался в шестидесятые годы в рекламном бизнесе, где он оттачивал свое мастерство визуального повествования, прежде чем основать собственную продюсерскую компанию. Дебют Пуэнсо в полнометражном кино состоялся в 1973 году с картиной Свет моих туфель. Однако настоящий прорыв произошел в 1985 году, когда на экраны вышел фильм Официальная история. Лента стала глубоким и болезненным исследованием последствий военной диктатуры в Аргентине, в частности, проблемы похищения детей у политических заключенных. Фильм мгновенно получил мировое признание, удостоившись премии Оскар за лучший фильм на иностранном языке в 1986 году, а также престижных наград Каннского кинофестиваля и Золотого глобуса. Этот успех стал историческим, так как лента принесла Аргентине её первую статуэтку американской киноакадемии. Помимо режиссерской деятельности, Пуэнсо проявил себя как значимый реформатор индустрии. Он стоял у истоков создания Аргентинской академии киноискусств и сыграл ключевую роль в формировании культурного ландшафта страны, активно участвуя в разработке знаменитого закона о кино 1994 года. Данный документ стал фундаментом для автономии Национального института кино и аудиовизуальных искусств (INCAA), обеспечив систему стабильного финансирования для местных творцов. С 2019 по 2022 год режиссер занимал пост главы этого института, посвятив себя развитию национального кинематографа. Его наследие составляют не только такие знаковые ленты, как Старый гринго, Чума и Шлюха и кит, но и целое поколение режиссеров, вдохновленных его гражданской позицией и бескомпромиссным творческим почерком. Уход Луиса Пуэнсо знаменует окончание целой эпохи в развитии аргентинского киноискусства, однако его работы продолжают жить, напоминая будущим поколениям о важности правды и гуманизма





