Ушел из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов

Скончался заслуженный деятель искусств РФ, кинооператор Юрий Шайгарданов. Союз кинематографистов выражает глубокую скорбь и соболезнования семье и друзьям.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, выдающийся кинооператор и уважаемый член Союза кинематографистов России Юрий Шайгарданов ушел из жизни в возрасте 71 года. Печальную новость сообщила официальная платформа Союза кинематографистов РФ, выражая глубокую скорбь по поводу кончины этого талантливого и всеми любимого человека. В некрологе, опубликованном на сайте организации, говорится: «От нас ушел большой художник, человек с невероятным талантом и душевной теплотой.

Сказать, что мы скорбим, – это не выразить и сотой доли наших чувств. Мы тяжело переживаем эту утрату, это общее горе, которое объединяет всех, кто знал и любил Юрия. Выражаем самые искренние соболезнования семье, родственникам и многочисленным друзьям Юры, разделяя с ними эту невосполнимую потерю».\Юрий Шайгарданов родился 29 июля 1954 года в небольшом поселке ПМС-38, расположенном между железнодорожными станциями Шакша и Уфа. Его путь в мир кино начался еще в юности. Окончив среднюю школу в 1971 году, он начал свой профессиональный путь, работая ассистентом оператора и, позже, оператором на Мордовском кинокорреспондентском пункте. Это были первые шаги, которые заложили основу для его будущей блестящей карьеры. Стремясь к профессиональному росту и совершенствованию мастерства, Шайгарданов поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). В 1983 году он успешно завершил обучение на операторском факультете, получив фундаментальное образование и необходимые навыки для работы в кино. Полученные знания и опыт открыли перед ним новые горизонты и возможности для реализации творческого потенциала.\В 1987 году Юрий Шайгарданов начал работать оператором-постановщиком на легендарной киностудии «Ленфильм», где его талант раскрылся в полной мере. Именно на этой киностудии он принял участие в создании целого ряда выдающихся кинокартин, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Среди наиболее известных работ Шайгарданова – фильмы «Собачье сердце», экранизация знаменитой повести Михаила Булгакова, «Бродячий автобус», «Циники» и «Магнитные бури». Его вклад в эти картины был неоценим, его операторское мастерство создавало неповторимую атмосферу и визуальный ряд, который надолго запомнился зрителям. Помимо работы над художественными фильмами, Юрий Шайгарданов активно участвовал в общественной жизни кинематографического сообщества. В 1993 году он стал одним из основателей Ассоциации российских кинооператоров, внеся свой вклад в развитие и поддержку коллег по цеху. Уход Юрия Шайгарданова – огромная потеря для российского киноискусства. Его фильмы будут продолжать радовать зрителей, а память о нем, как о талантливом художнике и замечательном человеке, навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и любил. Совсем недавно, мир кино также понес утрату, кончину оператора Емельянова, известного своей работой над комедией «Три плюс два», что еще раз напоминает нам о скоротечности времени и ценности каждого прожитого дня





